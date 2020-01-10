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Капитал Капитал · · Обновлено в 12:46
· Дефляция · Экономика · Развитие экономики · Независимость
В Украине впервые с 1991 года зафиксирована дефляция – Милованов

В Украине впервые с 1991 года зафиксирована дефляция – Милованов (5 новостей)

«Впервые за годы независимости Украины в декабре была зафиксирована дефляция»

Впервые за годы независимости Украины в декабре была зафиксирована дефляция. Об этом сообщает в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. В частности, Милованов прокомментировал публикацию Госстата о падении цен в декабре 2019 и замедлении годовой инфляции 4,1%, что ниже целей Национального банка Украины. «Согласно обнародованным данным Госстата, впервые за годы независимости Украины в декабре на потребительском рынке наблюдалась дефляция — цены снизились на 0,2% (ранее в декабре фиксировался только рост цен, в частности, самый низкий рост составил 0,2% в 2011-2012 гг.)», — отметил министр. По его словам, в годовом исчислении потребительская инфляция продолжила стремительно замедляться — до 4,1% (по сравнению с 5,1% в ноябре) и в итоге была близка к нижней границе целевого диапазона 5% +/- 1в.п. В целом по итогам 2019 потребительская инфляция ниже как прогноза в начале декабря — 4,5%, так и прогноза середины октября (правительственный прогноз — 6,7%). Базовый индекс потребительских цен снизился на 0,3% (в годовом исчислении замедлил рост до 3,9% по сравнению с 4,8% в ноябре), небазовый индекс потребительских цен по расчетам Минэкономики снизился на 0,1% (в годовом исчислении замедлил рост до 4,3% по сравнению с 5,6% в ноябре). Нетипичное для декабря снижение цен вызвано: существенной ревальвацией гривны (только на протяжении декабря среднемесячный обменный курс гривны к доллару США укрепился на 3,1%), что создавало дефляционное влияние на внутренние цены (снизились цены на преимущественно импортные товары: фрукты , одежда и обувь, бытовую технику, фармацевтическую продукцию, топливо и масла, автомобили и др.) снижением цены на природный газ для нужд населения на 11,2% (с начала года цены снизились на 28,7%). Милованов добавил, что насыщение отдельных сегментов продовольственного рынка нивелировало рост цен на рынке молочных продуктов. Это позволило сломать сезонность продовольственного рынка и оставить цены неизменными по сравнению с предыдущим месяцем.

Обновлено в 12:18 "Согласно обнародованным данным Госстата, впервые за годы независимости Украины в декабре на потребительском рынке наблюдалась дефляция – цены снизились на 0,2% (ранее в декабре фиксировался только рост цен, в частности, самый низкий рост составил 0,2% в 2011-2012 годах)", – отметил…

Обновлено в 12:46 Нетипичное для декабря снижение цен вызвано, в частности, существенной ревальвацией гривны

ФОТО К НОВОСТИ: «В Украине впервые с 1991 года зафиксирована дефляция – Милованов»
Фото Впервые за время независимости зафиксирована дефляция в декабре
Фото В Украине впервые за годы независимости в декабре зафиксирована дефляция
Фото Впервые за годы независимости в Украине зафиксирована декабрьская дефляция
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Телеграф Телеграф  ·  10.01.20, 11:17 Впервые за годы независимости Украины в декабре была зафиксирована дефляция.
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  10.01.20, 11:26 Впервые за годы независимости Украины в декабре была зафиксирована дефляция. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.…
UBR.ua UBR.ua  ·  10.01.20, 12:18 Впервые за годы независимости в Украине в декабре зафиксирована дефляция. В прошлом месяце стоимость некоторых товаров снизилась, сообщил министр экономики Тимофей Милованов в Facebook. Он прокомментировал…
Главком Главком  ·  10.01.20, 12:46 Нетипичное для декабря снижение цен вызвано, в частности, существенной ревальвацией гривны
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