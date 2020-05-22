В Украине все же откроют бассейны - Степанов (3 новости) «Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что с 1 июня будет возобновлена работа спортивных комплексов вместе с бассейнами»

На третьем этапе выхода из карантина в Украине будет возобновлена работа спортивных комплексов, фитнес-центров вместе с бассейном, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.1 июня в Украине в рамках третьего этапа выхода из карантина возобновят работу спортивные комплексы, фитнес-центры и бассейны. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Когда мы принимаем решения относительно того или иного ослабления на разных этапах выхода из карантина, мы в том числе смотрим на эпидемическую ситуацию, которая есть в разных странах мира, смотрим на рекомендации как наших эпидемиологов, так и на рекомендации эпидемиологических институтов мира. Поэтому нами было принято решение, что начиная с 1 июня, то есть с третьего этапа выхода из карантина, будет возобновлена работа спортивных комплексов, фитнес-центров вместе с бассейном", сказал Степанов.

Кроме того, 1 июня будет восстановлено межобластное сообщение в...