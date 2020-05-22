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В Украине все же откроют бассейны - Степанов

В Украине все же откроют бассейны - Степанов (3 новости)

«Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что с 1 июня будет возобновлена работа спортивных комплексов вместе с бассейнами»

На третьем этапе выхода из карантина в Украине будет возобновлена работа спортивных комплексов, фитнес-центров вместе с бассейном, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.1 июня в Украине в рамках третьего этапа выхода из карантина возобновят работу спортивные комплексы, фитнес-центры и бассейны. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Когда мы принимаем решения относительно того или иного ослабления на разных этапах выхода из карантина, мы в том числе смотрим на эпидемическую ситуацию, которая есть в разных странах мира, смотрим на рекомендации как наших эпидемиологов, так и на рекомендации эпидемиологических институтов мира. Поэтому нами было принято решение, что начиная с 1 июня, то есть с третьего этапа выхода из карантина, будет возобновлена работа спортивных комплексов, фитнес-центров вместе с бассейном", сказал Степанов.

Кроме того, 1 июня будет восстановлено межобластное сообщение в...

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Униан Униан  ·  22.05.20, 10:09 Ранее в Минздраве предлагали на период карантина запретить функционирование в спортзалах спа-зон, бассейнов, фитнес-баров, детских комнат и оказание услуг массажа.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  22.05.20, 10:35 Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что с 1 июня будет возобновлена работа спортивных комплексов вместе с бассейнами.
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