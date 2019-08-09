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В Украине второй месяц подряд зафиксирована дефляция

В Украине второй месяц подряд зафиксирована дефляция (3 новости)

«Потребительские цены в Украине в июле 2019 года по сравнению с июнем снизились на 0,6%. Об этом сообщается на сайте…»

Потребительские цены в июле 2019 года по сравнению с июнем снизились на 0,6%, сообщили в Госслужбе статистики Украины.В Украине в июле зафиксирована дефляция. Об этом сообщила Госслужба статистики Украины (.doc)

"Потребительские цены в июле 2019 года по сравнению с июнем снизились на 0,6%, с начала года выросли на 3%", говорится в сообщении.

При этом, базовая инфляция в июле по сравнению с июнем составила -0,1%, с начала года 2,2%.

В Госстате отметили, что на потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,7%. Больше всего (на 13,6%) подешевели овощи. В то же время на 15,2% подорожали яйца, на 2,9-0,7% сахар, фрукты, хлеб, макаронные изделия, мясо и мясопродукты, рыба и продукты из рыбы.

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Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%.

Дефляцию Госстат фиксирует в Украине второй месяц подряд. В июне потребительские цены снизились на 0,5%.

В 2018 году потребительская инфляция замедлилась до 9,8% по сравнению с 13,7% в 2017 году, сообщили в Нацбанке Украины.

По прогнозу НБУ, базовая инфляция должна замедлиться до 5% в 2019 году и до 4% в 2020 2021 годах.

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Голос.UA Голос.UA  ·  09.08.19, 19:24 Потребительские цены в Украине в июле 2019 года по сравнению с июнем снизились на 0,6%. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики. По данным статистического ведомства, с начала года…
Капитал Капитал  ·  09.08.19, 19:30 Потребительские цены в Украине в июле 2019 года снизились на 0,6% по сравнению с июнем. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики. В годовом…
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