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В Украине введут электронный военный билет, – Минобороны

В Украине введут электронный военный билет, – Минобороны (8 новостей)

«В Минобороны анонсировали введение электронного военного билета»

Заместитель министра обороны Алексей Марценюк заявил, что документооборот в ведомстве будет переведен в электронную форму, в частности, появится электронный военный билет. Об этом он сказаав во время брифинга в четверг.

По его словам, новая команда обнаружила "ужасное" количество бумаги, которое должен подписывать руководящий состав военных частей.

"Есть случаи, когда на подписание уходит полдня - это время не потраченное на повышение обороноспособности нашей страны", - отметил Марценюк.

По его словам, постепенно будет осуществляться переход на электронный документооборот в Минобороны.

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"В первую очередь мы будем переводить те документы, которые являются базовыми для военнослужащего, в электронный вид. Речь идет в первую очередь о электронном военном билете, об автоматизации системы управления карьерой военнослужащего. Это должно быть стандартом. Стыд, что этого до сих пор не сделали", - сказал заместитель министра.

Кроме того, планируется введение электронного оформления компенсаций за аренду жилья, онлайн-очереди на квартиры, а также введение электронных рапортов.

Ранее заместитель министра обороны Украины Алина Фролова заявила, что бюрократия в ведомстве является одной из крупнейших проблем. По ее словам, только 10% документации должно остаться в бумажном виде, а 60% документов вообще не нужны.

РБК-Украина писало, что студенты на протяжении 2020 года получат возможность оформить электронные студенческие билеты с помощью онлайн-сервиса государственных услуг "Дія".

ФОТО К НОВОСТИ: «В Украине введут электронный военный билет, – Минобороны»
Фото В Украине введут электронный военный билет
Фото В Украине появится электронный военный билет
Фото В Украине планируют ввести электронный военный билет
Фото Армия в смартфоне: военные билеты перенесут в электронный вид
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  19.12.19, 14:12 Речь идет о электронный военный билет и автоматизацию системы управления карьерой военнослужащего
Украинская правда Украинская правда  ·  19.12.19, 15:42 Заместитель министра обороны Алексей Марценюк анонсировал введение в Украине электронного военного билета.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  19.12.19, 16:40 В Украине введут электронный военный билет. Об этом сообщил заместитель министра обороны Алексей Марценюк, передает Интерфакс-Украина. "В первую очередь мы будем переводить в электронный вид те документы,…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  19.12.19, 16:46 Алексей Марцинюк – заместитель министра обороны – анонсировал появление в Украине электронного военного билета. Заметим, функцию запустят в рамках масштабного проекта "Действие" по цифровой трансформации…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  19.12.19, 16:48 Заместитель министра обороны Алексей Марценюк заявил, что документооборот в ведомстве будет переведен в электронную форму, в частности, появится электронный военный билет. Об этом он сказал во время брифинга…
Телеграф Телеграф  ·  19.12.19, 16:56 В Минобороны анонсировали введение электронного военного билета.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  19.12.19, 17:04 Электронными станут базовые для военнослужащего документы, сообщили в Министерстве обороны.
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