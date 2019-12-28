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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 15:48
· Сервис
В Украине ввели электронные трудовые книжки

В Украине ввели электронные трудовые книжки (7 новостей)

«Озвучено обязательное условие»

В Украине появился новый сервис - электронная трудовая книжка, который поможет гражданам просматривать сведения о трудовой деятельности онлайн.

Как отмечается, в е-трудовой книжке будет отображаться информация обо всех трудовых отношениях работника по данным отчетных сведений работодателя. Также будет информация о уплате страховых взносов с 1998 года, передает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

"Для граждан - это удобный сервис, который позволяет узнавать подробную информацию о своей трудовой деятельности, а также о уплате страховых взносов. В случае потери бумажной трудовой книжки не нужно тратить время на восстановление данных, ведь они будут сохранены в электронном формате", - сказано в сообщении.

"Застрахованные лица и работодатели также смогут предоставлять информацию о трудовой деятельности до 1998 года в виде сканированных копий предусмотренных законодательством документов, заверенных квалифицированной электронной подписью. Сейчас Пенсионный фонд Украины разрабатывает соответствующий порядок", - добавили в ведомстве.

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Чтобы начать пользоваться электронной трудовой книжке, нужно зарегистрироваться на вебпортале Фонда с помощью квалифицированной подписи.

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Обновлено в 15:02 Пенсионный фонд ввел Электронную трудовую книжку, в которой содержится информация об уплаченных страховых взносах с 1998 года.

Обновлено в 15:48 Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться на веб-портале Пенсионного фонда.

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Фото Пенсионный фонд ввел "Электронную трудовую книжку"
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UAinfo UAinfo  ·  28.12.19, 15:02 Пенсионный фонд ввел Электронную трудовую книжку, в которой содержится информация об уплаченных страховых взносах с 1998 года.
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