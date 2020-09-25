  1. Главная
  2. Новости
  3. В Украине ввели ежегодную индексацию размера алиментов: закон вступил в силу
Finance Finance ·
В Украине ввели ежегодную индексацию размера алиментов: закон вступил в силу

В Украине ввели ежегодную индексацию размера алиментов: закон вступил в силу (3 новости)

«Ее будут проводить со второго года после определения размера алиментов»

В Украине будут ежегодно проводить индексацию размера алиментов.

Документ вчера опубликовали в издании ”Голос Украины”, и сегодня, 25 сентября, закон вступил в силу. Акт внес изменения в статью 71 Закона ”Об исполнительном производстве”. На исполнителя возложили обязанность ежегодно проводить индексацию размера алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме. Индексация размера алиментов, определенного в твердой денежной сумме, производится, если иное не предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка, исполнителем в установленном правительством порядке. Индексацию будут проводить ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов. Что указывается в документе: в случае самостоятельного направления взыскателем исполнительного документа непосредственно предприятию, учреждению, организации, физическому лицу – предпринимателю или физическому лицу индексация размера алиментов, определенного в твердой д...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  25.09.20, 10:58 В Украине будут ежегодно проводить индексацию размера алиментов. Соответствующий закон в пятницу, 25 сентября, вступил в силу.Об этом сообщает РБК-Украина.Документ вчера опубликовали в издании "Голос…
ТСН ТСН  ·  25.09.20, 12:01 Ее будут проводить со второго года после определения размера алиментов.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России против привлечения ОЗХО к делу Навального

В России против привлечения ОЗХО к делу Навального
Группа сенаторов США предлагает ввести санкции против российских чиновников из-за отравления Навального

Группа сенаторов США предлагает ввести санкции против российских чиновников из-за…
На Житомирщине кандидату на должность главы ОТГ подбросили подарок со «взрывчаткой»

На Житомирщине кандидату на должность главы ОТГ подбросили подарок со…
40-летняя Уилсон показала 29-летнего бойфренда-миллиардера

40-летняя Уилсон показала 29-летнего бойфренда-миллиардера
Вступил в силу запрет на приватизацию госпредприятий до окончания карантина

Вступил в силу запрет на приватизацию госпредприятий до окончания карантина
В Ивано-Франковской области в столовой отравились более ста человек

В Ивано-Франковской области в столовой отравились более ста человек
Гончарук о фонде борьбы с COVID-19: Никакой он не коронавирусный

Гончарук о фонде борьбы с COVID-19: Никакой он не коронавирусный
Доктор Комаровский назвал сроки новой вспышки коронавируса в Украине

Доктор Комаровский назвал сроки новой вспышки коронавируса в Украине
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.