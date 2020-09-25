В Украине ввели ежегодную индексацию размера алиментов: закон вступил в силу

В Украине будут ежегодно проводить индексацию размера алиментов.

Документ вчера опубликовали в издании ”Голос Украины”, и сегодня, 25 сентября, закон вступил в силу. Акт внес изменения в статью 71 Закона ”Об исполнительном производстве”. На исполнителя возложили обязанность ежегодно проводить индексацию размера алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме. Индексация размера алиментов, определенного в твердой денежной сумме, производится, если иное не предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка, исполнителем в установленном правительством порядке. Индексацию будут проводить ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов. Что указывается в документе: в случае самостоятельного направления взыскателем исполнительного документа непосредственно предприятию, учреждению, организации, физическому лицу – предпринимателю или физическому лицу индексация размера алиментов, определенного в твердой д...