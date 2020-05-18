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В Украине ввели госрегулирование цен: что важно знать (12 новостей) «Сильного ветра не будет лишь на юге и юго-востоке»

Постановление Кабинета министров № 341 о государственном регулировании цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения вступает в силу 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Как отмечается в сообщении, госрегулирование будет осуществляться до окончания карантина путем декларирования изменения розничных цен в случае их увеличения.

Госпродпотребслужба дала ответы на наиболее распространенные вопросы относительно процедуры декларирования цен.

В частности, постановление правительства касается только розничных цен, изменение оптово-отпускных цен декларировать не нужно.

Субъекты хозяйствования должны декларировать намерение поднять розничную цену более чем на 5%.

Согласно постановлению, начало применения задекларированных розничных цен зависит от процента их повышения, а именно:

в случае повышения цен на 15% и более - применение розничной цены возможно не ранее чем...

Обновлено в 09:54 Постановление правительства о государственном регулировании цен на некоторые продукты и медтовары заработало в понедельник, 18 мая, говорится на сайте Кабмина. Регулирование цен будет осуществляться путем декларирования изменения розничных цен на данные товары. В перечень социально значимых продуктов вошли: вода минеральная…

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