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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 09:58
· Пресс-служба · Государственное регулирование
В Украине ввели госрегулирование цен: что важно знать

В Украине ввели госрегулирование цен: что важно знать (12 новостей)

«Сильного ветра не будет лишь на юге и юго-востоке»

Постановление Кабинета министров № 341 о государственном регулировании цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения вступает в силу 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Как отмечается в сообщении, госрегулирование будет осуществляться до окончания карантина путем декларирования изменения розничных цен в случае их увеличения.

Госпродпотребслужба дала ответы на наиболее распространенные вопросы относительно процедуры декларирования цен.

В частности, постановление правительства касается только розничных цен, изменение оптово-отпускных цен декларировать не нужно.

Субъекты хозяйствования должны декларировать намерение поднять розничную цену более чем на 5%.

Согласно постановлению, начало применения задекларированных розничных цен зависит от процента их повышения, а именно:

в случае повышения цен на 15% и более - применение розничной цены возможно не ранее чем...

Обновлено в 09:54 Постановление правительства о государственном регулировании цен на некоторые продукты и медтовары заработало в понедельник, 18 мая, говорится на сайте Кабмина. Регулирование цен будет осуществляться путем декларирования изменения розничных цен на данные товары. В перечень социально значимых продуктов вошли: вода минеральная…

Обновлено в 09:58

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УНН УНН  ·  18.05.20, 09:21 "Постановлением утверждені исчерпывающие перечни товаров, имеющие важную социальную значимость и товаров противоэпидемического назначения, необходимых для предотвращения распространения острой респираторной…
Украинская правда Украинская правда  ·  18.05.20, 09:21 18 мая вступило в силу постановление Кабинета министров о государственном регулировании цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения.
Униан Униан  ·  18.05.20, 09:25 Государственное регулирование цен будет действовать только во время правительственного карантина.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.05.20, 09:41 18 мая вступило в силу постановление Кабмина о госрегулировании цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения.
Униан Униан  ·  18.05.20, 09:49 Сильного ветра не будет лишь на юге и юго-востоке.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  18.05.20, 09:54   Постановление правительства о государственном регулировании цен на некоторые продукты и медтовары заработало в понедельник, 18 мая, говорится на сайте Кабмина.   Регулирование цен будет осуществляться…
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