После длительного перерыва в Украину едет скандальный российский политик Ирина Хакамада, поддержавшая аннексию Крыма и предлагавшая "выкупить" полуостров у Украины.
О визите сообщается на странице Facebook компании, которая организовывает мероприятие.
Отмечается, что выступление Хакамады состоится 27 февраля в Дворце спорта в рамках DreamBIG Forum, организованном основателем строительной компании Артуром Мхитаряном.
Весной 2014 года во время пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным Хакамада назвала его "победителем", поскольку он "сумел без единого выстрела провести операцию в Крыму". Заявляла, что Крым "всегда нуждался в русской самоидентификации", напоминает LB.ua
Также она предлагала "выкупить" Крым у Украины, чтобы избежать санкций ЕС и США.
На анонсированный приезд отреагировал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Расслабляйтесь в предвкушении наслаждения. Вся московская дрянь, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину. Подножный корм в Москве закончился, ослабели, поправиться решили в Киеве", - написал Чубаров в Facebook.
В сети пишут критические комментарии.
"Да капец, что ж сюда весь парашистский сброд попер то?!!!"
"Нехай добиваються звільнення від окупації наших територій разом з Кримом, якщо хочуть сюди їздити коли небудь. Але не зараз"
"С таким успехом, к нам "в гости" скоро приедет Путин со Скабеевой".
"Не выступит. Требуем срочной отмены выступления врага Украины и извинения от компании Taryan Group", - заявил журналист Айдер Муждабаев.
Обновлено в 18:50 Выступление российской деятельницы анонсировали перед Новым годом.
Обновлено в 19:10 Скандальный российский политик Ирина Хакамада, которая после оккупации Крыма РФ называла Путина победителем, выступит на бизнес-форуме в Киеве.