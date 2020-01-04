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Политика
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 19:10
· Аннексированный Крым · Политика
В Украине выступит российский политик Хакамада, которая поддерживает аннексию Крыма

В Украине выступит российский политик Хакамада, которая поддерживает аннексию Крыма (12 новостей и 1 видео)

«Выступление российской деятельницы анонсировали перед Новым годом»

После длительного перерыва в Украину едет скандальный российский политик Ирина Хакамада, поддержавшая аннексию Крыма и предлагавшая "выкупить" полуостров у Украины.

О визите сообщается на странице Facebook компании, которая организовывает мероприятие.

Отмечается, что выступление Хакамады состоится 27 февраля в Дворце спорта в рамках DreamBIG Forum, организованном основателем строительной компании Артуром Мхитаряном.

Весной 2014 года во время пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным Хакамада назвала его "победителем", поскольку он "сумел без единого выстрела провести операцию в Крыму". Заявляла, что Крым "всегда нуждался в русской самоидентификации", напоминает LB.ua

МИД выразил протест на визит Путина в аннексированный Крым
МИД выразил протест на визит Путина в аннексированный Крым

Также она предлагала "выкупить" Крым у Украины, чтобы избежать санкций ЕС и США.

На анонсированный приезд отреагировал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Расслабляйтесь в предвкушении наслаждения. Вся московская дрянь, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину. Подножный корм в Москве закончился, ослабели, поправиться решили в Киеве", - написал Чубаров в Facebook.

В сети пишут критические комментарии.

"Да капец, что ж сюда весь парашистский сброд попер то?!!!"

"Нехай добиваються звільнення від окупації наших територій разом з Кримом, якщо хочуть сюди їздити коли небудь. Але не зараз"

"С таким успехом, к нам "в гости" скоро приедет Путин со Скабеевой".

"Не выступит. Требуем срочной отмены выступления врага Украины и извинения от компании Taryan Group", - заявил журналист Айдер Муждабаев.

Обновлено в 18:50 Выступление российской деятельницы анонсировали перед Новым годом.

Обновлено в 19:10 Скандальный российский политик Ирина Хакамада, которая после оккупации Крыма РФ называла Путина победителем, выступит на бизнес-форуме в Киеве.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Украине выступит российский политик Хакамада, которая поддерживает аннексию Крыма»
Фото В Киев едет Хакамада, которая поддерживала аннексию Крыма. Сети разозлились
Фото В Киев едет Хакамада, которая поддержала аннексию Крыма. Сети разозлились
Фото В Украине выступит российский политик Хакамада, которая поддерживает аннексию Крыма
Фото В Киев на "форум мечтателей" приедет Ирина Хакамада
Фото Чубарова возмутил приезд в Украину Хакамады, которая поддержала аннексию Крыма
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Подробности Подробности  ·  04.01.20, 13:53 В Киеве, 27 февраля в рамках "форума мечтателей" Dream Big Forum вступит известная писательница и бизнес-коуч Ирина Хакамада
Апостроф Апостроф  ·  04.01.20, 14:28 Известный российский политический деятель Ирина Хакамада, которая публично поддержала оккупацию Крыма, 27 февраля прибудет в Киев, чтобы прочитать там лекцию на форуме DreamBig.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  04.01.20, 15:17 Скандальний російський політик Ірина Хакамада, яка пропонувала "викупити" Крим в України, виступить на бізнесфорумі в Києві
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  04.01.20, 16:10 Российский политик Ирина Хакамада в 2014 году открыто поддерживала аннексию Россией Крыма. В 2017 она признала, что РФ аннексировал полуостров и выразила мнение, что Россия должна предоставить Украине…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  04.01.20, 17:49 Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров раскритиковал запланированное выступление в Киеве российского политика и бизнес-тренера Ирины Хакамады. Об это Чубаров написал в своем Facebook. "Расслабляйтесь…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  04.01.20, 18:18 На бизнес-форуме в Киеве в феврале планирует выступить российский политик Ирина Хакамада, которая предлагала "выкупить" оккупирован Крым в Украины. При этом она признавала факт аннексии Россией украинского…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  04.01.20, 18:25 В Киеве в рамках "форума мечтателей" Dream Big Forum 27 февраля выступит экс-политик, а ныне известная писательница и бизнес-тренер Ирина Хакамада. Об этом сообщила компания-организатор на своей странице…
ТСН ТСН  ·  04.01.20, 18:50 Выступление российской деятельницы анонсировали перед Новым годом.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.01.20, 19:10 Скандальный российский политик Ирина Хакамада, которая после оккупации Крыма РФ называла Путина победителем, выступит на бизнес-форуме в Киеве.
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