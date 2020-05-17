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УНН УНН · · Обновлено в 14:53
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В Украине за май утонули 47 человек

В Украине за май утонули 47 человек (9 новостей)

«Среди погибших есть ребенок»

В Украине с начала пандемии на COVID-19 заболело 3569 медиков и 1301 ребенок. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки заболело 433 человека, из них 32 ребенка и 57 медработников ... Зафиксировано 17 летальных случаев, при этом выздоровели 210 человек. Всего за все время пандемии заболело 18291 человек, из них 1301 ребенок а также 3569 медработников. При этом в целом выписаны 5116 человек, а летальных случаев 514", - отметил министр.

По его словам, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 зафиксирована в Киеве.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 59, Киевской области - 54, Львовской - 50 и Черновицкой области - 47", - добавил Степанов.

Обновлено в 14:00 Практически по всей Украине ночью и днем ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Обновлено в 14:53 В Беларуси по состоянию на 17 мая зарегистрировано 29 тыс. 650 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения страны. Прирост за последние сутки составил 969 человек. «За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 165 (на 16 мая — 160) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — проинформировали в министерстве. Там сообщили, что на 17 мая выздоровели и выписаны 9 тыс. 932 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 16 мая — 9 498). Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 350 тыс. 515 тестов на коронавирусную инфекцию. ...

ФОТО К НОВОСТИ: «В Украине за май утонули 47 человек»
Фото В Украине за май утонули 47 человек
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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  17.05.20, 10:55 Среди погибших есть ребенок.
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