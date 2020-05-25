  1. Главная
  2. Новости
  3. В Украине за пять лето в пять раз выросло число заболеваний щитовидной железы
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
· Пресс-служба · Заболевание · Здоровье
В Украине за пять лето в пять раз выросло число заболеваний щитовидной железы

В Украине за пять лето в пять раз выросло число заболеваний щитовидной железы (3 новости)

«“В Украине за последние 5 лет количество случаев заболеваний щитовидной железы увеличилась в пять раз. У женщин проблемы с гормонами щитовидной железы возникают в десять раз чаще,…»

В течение последних пяти лет в Украине количество случаев заболеваний щитовидной железы выросло в пять раз. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в понедельник, 25 мая.

“В Украине за последние 5 лет количество случаев заболеваний щитовидной железы увеличилась в пять раз. У женщин проблемы с гормонами щитовидной железы возникают в десять раз чаще, чем у мужчин. В частности, от гипертиреоза (диффузного токсического зоба) женщины страдают в девять раз чаще, чем мужчины”, - сказано в сообщении.

По информации ВОЗ, среди эндокринных нарушений заболевания щитовидной железы занимают второе место после сахарного диабета.

“Патологии щитовидной железы страдает более 200 млн человек в мире. За последние годы абсолютный прирост вновь выявленных заболеваний в экономически развитых странах составлял 52% среди женщин и 17% среди мужчин. Увеличивается количество больных доброкачественными узловыми образованиями и злокачественными опухолями”, - добавили ...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  25.05.20, 16:48 “В Украине за последние 5 лет количество случаев заболеваний щитовидной железы увеличилась в пять раз. У женщин проблемы с гормонами щитовидной железы возникают в десять…
Страна.ua Страна.ua  ·  25.05.20, 18:10 ...
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
IKEA решила временно приостановить работу

IKEA решила временно приостановить работу
Хакеры создали программу, позволяющую взломать любой смартфон Apple

Хакеры создали программу, позволяющую взломать любой смартфон Apple
Як Москва винесла смертний вирок нобелівському лауреату

Як Москва винесла смертний вирок нобелівському лауреату
Телеканалы минимально соблюдают языковые квоты, - Нацсовет

Телеканалы минимально соблюдают языковые квоты, - Нацсовет
IKEA ограничила работу интернет-магазина только опцией доставки по Киеву

IKEA ограничила работу интернет-магазина только опцией доставки по Киеву
Нацсовет потребовал от руководства украинских телеканалов объяснить, почему в эфире мало украинского языка

Нацсовет потребовал от руководства украинских телеканалов объяснить, почему в эфире…
За козла ответит: против Богдана инициируют уголовное дело за жестокое обращение с животными

За козла ответит: против Богдана инициируют уголовное дело за жестокое…
За два месяца карантина убытки метро в Киеве достигли более полумиллиарда гривен

За два месяца карантина убытки метро в Киеве достигли более…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.