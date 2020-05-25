В Украине за пять лето в пять раз выросло число заболеваний щитовидной железы (3 новости) «“В Украине за последние 5 лет количество случаев заболеваний щитовидной железы увеличилась в пять раз. У женщин проблемы с гормонами щитовидной железы возникают в десять раз чаще,…»

В течение последних пяти лет в Украине количество случаев заболеваний щитовидной железы выросло в пять раз. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в понедельник, 25 мая.

“В Украине за последние 5 лет количество случаев заболеваний щитовидной железы увеличилась в пять раз. У женщин проблемы с гормонами щитовидной железы возникают в десять раз чаще, чем у мужчин. В частности, от гипертиреоза (диффузного токсического зоба) женщины страдают в девять раз чаще, чем мужчины”, - сказано в сообщении.

По информации ВОЗ, среди эндокринных нарушений заболевания щитовидной железы занимают второе место после сахарного диабета.

“Патологии щитовидной железы страдает более 200 млн человек в мире. За последние годы абсолютный прирост вновь выявленных заболеваний в экономически развитых странах составлял 52% среди женщин и 17% среди мужчин. Увеличивается количество больных доброкачественными узловыми образованиями и злокачественными опухолями”, - добавили ...