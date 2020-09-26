В Украине за сутки коронавирус подтвердили почти у 4 тыс. человек (9 новостей) «Количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в столице за сутки выросло на 447»

"Количество больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили у 447 человек. В частности, у 42 детей. 8 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 350 киевлян. В настоящее время в столице уже 21492 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сообщили в КГГА.

Отмечается, что заболели: ▪️ 230 женщин (в возрасте от 18 до 89 лет); ▪️ 175 мужчин (от 19 до 96 лет); ▪️ 21 девочка (от 1 до 16 лет); ▪️ 21 мальчик (от 4 до 16 лет). Указывается, что заболели, в частности, 14 медиков, не уменьшается также и количество госпитализиров...

Обновлено в 11:47 Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 25 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 447 человек до 21 492, умерших - на 8 до 350 . Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал…

Обновлено в 12:02 В столице за минувшие сутки обнаружили еще 447 больных Covid-19, 42 из них – дети, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.