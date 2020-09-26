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УНН УНН · · Обновлено в 12:02
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В Украине за сутки коронавирус подтвердили почти у 4 тыс. человек

В Украине за сутки коронавирус подтвердили почти у 4 тыс. человек (9 новостей)

«Количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в столице за сутки выросло на 447»

"Количество больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили у 447 человек. В частности, у 42 детей. 8 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 350 киевлян. В настоящее время в столице уже 21492 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сообщили в КГГА.

Отмечается, что заболели:

▪️ 230 женщин (в возрасте от 18 до 89 лет); ▪️ 175 мужчин (от 19 до 96 лет); ▪️ 21 девочка (от 1 до 16 лет); ▪️ 21 мальчик (от 4 до 16 лет).

Указывается, что заболели, в частности, 14 медиков, не уменьшается также и количество госпитализиров...

Обновлено в 11:47 Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 25 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 447 человек до 21 492, умерших - на 8 до 350 . Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал…

Обновлено в 12:02 В столице за минувшие сутки обнаружили еще 447 больных Covid-19, 42 из них – дети, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Украине за сутки коронавирус подтвердили почти у 4 тыс. человек»
Фото В Украине за сутки коронавирус подтвердили почти у 4 тыс. человек
Фото Количество жертв коронавируса в мире приближается к миллиону человек
Фото Статистика коронавируса в мире на 26 сентября. 7,5 млн человек болеют
Фото В Киеве за сутки 447 новых случаев коронавируса. Умерли 8 человек
Фото В Киеве за сутки Covid-19 заболели 447 человек, 42 из них - дети
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Канал 112 Канал 112  ·  26.09.20, 10:45 В Киеве по состоянию на утро субботы, 26 сентября, зафиксировано 21 492 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, из них 447 – за прошедшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале написал столичный…
MIGnews MIGnews  ·  26.09.20, 10:51 Количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в столице за сутки выросло на 447.
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Голос.UA Голос.UA  ·  26.09.20, 11:07 По состоянию на утро субботы, 26 сентября, в мире заразились коронавирусом более 32,5 миллиона человек, более 988 тысяч - умерли. Такие данные сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете…
Фокус Фокус  ·  26.09.20, 11:14 ...
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  26.09.20, 11:47 Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 25 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 447 человек до 21 492, умерших - на 8 до 350 . Об этом мэр Киева, председатель…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.09.20, 12:02 В столице за минувшие сутки обнаружили еще 447 больных Covid-19, 42 из них – дети, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
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