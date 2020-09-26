В Украине за сутки полиция открыла 15 уголовных дел за нарушения избирательного процесса (5 новостей) «С начала избирательной кампании возбуждено 100 уголовных дел, связанных с подготовкой к местным выборам»

За сутки 25 сентября полицейские открыли 15 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что всего за сутки в полицию поступило 159 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

"Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве - 27, 16 сообщений - в Черновицкой, 15 - в Киевской, 13 - в Днепропетровской, по 11 - в Кировоградской, Одесской и Ривненской, 9 - в Винницкой, 8 - в Черниговской, по 5 - в Луганской и Херсонской, по 4 - в Донецкой, Тернопольской и Черкасской, по 3 - в Волынской и Закарпатской, по 2 - в Запорожской, Ивано-Франковской и Николаевской, по 1 - во Львовской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

Всего с 5 сентября полиция зарегистрировала 1083 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом.

Как сообщалось, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

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