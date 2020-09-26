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В Украине за сутки полиция открыла 15 уголовных дел за нарушения избирательного процесса

В Украине за сутки полиция открыла 15 уголовных дел за нарушения избирательного процесса (5 новостей)

«С начала избирательной кампании возбуждено 100 уголовных дел, связанных с подготовкой к местным выборам»

За сутки 25 сентября полицейские открыли 15 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что всего за сутки в полицию поступило 159 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

"Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве - 27, 16 сообщений - в Черновицкой, 15 - в Киевской, 13 - в Днепропетровской, по 11 - в Кировоградской, Одесской и Ривненской, 9 - в Винницкой, 8 - в Черниговской, по 5 - в Луганской и Херсонской, по 4 - в Донецкой, Тернопольской и Черкасской, по 3 - в Волынской и Закарпатской, по 2 - в Запорожской, Ивано-Франковской и Николаевской, по 1 - во Львовской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

Всего с 5 сентября полиция зарегистрировала 1083 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом.

Как сообщалось, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

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ФОТО К НОВОСТИ: «В Украине за сутки полиция открыла 15 уголовных дел за нарушения избирательного процесса»
Фото Новый антирекорд: за сутки полиция открыла 15 уголовных дел за нарушения избирательного процесса
Фото В Украине за сутки полиция открыла 15 уголовных дел за нарушения избирательного процесса
Фото В Украине за сутки открыто 15 уголовных производств по фактам нарушений избирательного законодательства
Фото В Украине возбудили еще 15 уголовных дел за нарушение избирательного процесса
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.09.20, 12:13 Украинские полицейские за минувшие сутки (25 сентября) начали 15 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса в рамках местных выборов.
Униан Униан  ·  26.09.20, 15:33 С начала избирательной кампании возбуждено 100 уголовных дел, связанных с подготовкой к местным выборам.
УНН УНН  ·  26.09.20, 17:43 Сообщается, что всего в течение суток в полицию поступило 159 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. "Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной…
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