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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 11:56
В Украине за сутки выявили 528 зараженных коронавирусом, всего инфицировались 17858 человек

В Украине за сутки выявили 528 зараженных коронавирусом, всего инфицировались 17858 человек (6 новостей)

«По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено 4,5 млн случаев заражения коронавирусом. 304,8 тыс. человек умерли. Больше всего случаев…»

В Украине за последние сутки выявили 483 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией Covid-19, за весь период эпидемии таких случаев 17 330. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга, трансляцию осуществлял телеканал "112 Украина".

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 15 мая в Украине зафиксировано 476 (+20 за последние сутки) летальных случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели за весь период 4473 пациента (+330). Также министр отметил, что за последние сутки сделали наибольшее количество ПЦР-тестов за весь период - 8996

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В Україні останньої доби виявили 483 нові випадки інфікування коронавірусною інфекцією Covid-19, за весь період епідемії таких випадків 17 330. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу, трансляцію здійснював телеканал "112 Україна".

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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 травня в Україні зафіксовано 476 (+20 останньої доби) летальних випадків захворювання на коронавірус . Одужало за весь період 4473 пацієнтів (+330). Також міністр зазначив, що останньої доби зробили найбільшу кількість ПЛР-тестів за весь період - 8996

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#112Украина

Обновлено в 11:56 В Украине за минувшие сутки зафиксировали еще 528 случаев заболевания коронавирусом Covid-19, всего за время пандемии в стране инфицировались 17 858 человек. Об этом сообщает телеграм-канал Минздрава "Коронавирус.инфо". По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 16 мая в Украине также зафиксированы 497 летальных случаев, 4906 пациентов выздоровели ______________________________________________ В Україні за минулу добу зафіксували ще 528 випадків захворювання на коронавірус Covid-19, всього за час пандемії в країні інфікувалися 17 858 людей. Про це повідомляє телеграм-канал МОЗ "Коронавірус.інфо". За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 травня в Україні також зафіксовано 497 летальних випадків, 4906 пацієнтів одужали Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb Прямой эфир: https://goo.gl/jbGs8y #112Украина

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Страна.ua Страна.ua  ·  16.05.20, 09:19 ...
Капитал Капитал  ·  16.05.20, 09:56 По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено 4,5 млн случаев заражения коронавирусом. 304,8 тыс. человек умерли. Больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Соединенных Штатах.…
Страна.ua Страна.ua  ·  16.05.20, 11:07 ...
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