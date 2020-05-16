  1. Главная
  2. Новости
  3. В Украине зафиксировано 17 858 случаев COVID-19
УНН УНН · · Обновлено в 11:38
· COVID-19
В Украине зафиксировано 17 858 случаев COVID-19

В Украине зафиксировано 17 858 случаев COVID-19 (6 новостей)

«За сутки зафиксировано 528 новых случаев»

"Подтверждено 17 858 случаев COVID-19, из них 4906 выздоровели, 497 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 528 случаев. Всего в Украине исследовано 220 638 образцов методом ПЦР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом заболели 1269 детей и 3512 медиков. На амбулаторном лечении 12 189 пациентов, из них 1043 ребенка и 2869 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5669 человек, из них 226 детей и 643 медика. К подключению к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 231 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

"В результате осложнений, вызван...

Обновлено в 10:29 Под контролем медиков сейчас находятся около 250 пограничников, которые контактировали с больными.

Обновлено в 11:38 Большая часть людей, у которых подтвердили заболевание, - воспитанницы и сотрудники Дарницкого дома-интерната для девушек.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Украине зафиксировано 17 858 случаев COVID-19»
Фото В Украине 17858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 - летальных
Фото В Госпогранслужбе уже свыше 30 инфицированных COVID-19
Фото В Киеве за сутки "поразительное" количество инфицированных COVID-19
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
0564.ua 0564.ua  ·  16.05.20, 09:24 За сутки зафиксировано 528 новых случаев.
Первый городской Первый городской  ·  16.05.20, 09:54 За сутки зафиксировано 528 новых случаев. Об этом сообщает Минздрав. 
Униан Униан  ·  16.05.20, 10:29 Под контролем медиков сейчас находятся около 250 пограничников, которые контактировали с больными.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  16.05.20, 11:38 Большая часть людей, у которых подтвердили заболевание, - воспитанницы и сотрудники Дарницкого дома-интерната для девушек.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зеленский: Европа начинается с каждого из нас

Зеленский: Европа начинается с каждого из нас
&quot;Скорая помощь&quot; попала в ДТП и перевернулась

"Скорая помощь" попала в ДТП и перевернулась
Степанов: со следующей недели в Украине запускают массовое тестирование на антитела к коронавирус

Степанов: со следующей недели в Украине запускают массовое тестирование на…
В конце мая ситуация с коронавирусом в Украине изменится - ученые

В конце мая ситуация с коронавирусом в Украине изменится -…
Авіакомпанія Air Canada оголосила про скорочення 60% співробітників

Авіакомпанія Air Canada оголосила про скорочення 60% співробітників
COVID-19: в Одессе умерла пенсионерка

COVID-19: в Одессе умерла пенсионерка
В Харьковской области впервые число выздоровевших превысило число заболевших за сутки - Кучер

В Харьковской области впервые число выздоровевших превысило число заболевших за…
Установлено более 160 мест незаконного содержания людей в ОРДЛО, - Офис генпрокурора

Установлено более 160 мест незаконного содержания людей в ОРДЛО, -…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.