В Украине зафиксировано 17 858 случаев COVID-19

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"Подтверждено 17 858 случаев COVID-19, из них 4906 выздоровели, 497 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 528 случаев. Всего в Украине исследовано 220 638 образцов методом ПЦР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом заболели 1269 детей и 3512 медиков. На амбулаторном лечении 12 189 пациентов, из них 1043 ребенка и 2869 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5669 человек, из них 226 детей и 643 медика. К подключению к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 231 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков. "В результате осложнений, вызван...

Обновлено в 10:29 Под контролем медиков сейчас находятся около 250 пограничников, которые контактировали с больными.

Обновлено в 11:38 Большая часть людей, у которых подтвердили заболевание, - воспитанницы и сотрудники Дарницкого дома-интерната для девушек.