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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 16:36
· Министерство Юстиции
В Украине закрыли реестр коррупционеров

В Украине закрыли реестр коррупционеров (7 новостей)

«Минюст перестал публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных и эти данные теперь не обновляются в Opendatabot»

Месяц назад Министерство юстиции перестало публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных, сообщает "Опендатабот".

"Почти 24 тысячи коррупционеров потенциально смогут вернуться на госслужбу. Человек, который совершил коррупционное правонарушение как минимум в течение трех лет не имеет права занимать государственные должности. Если его статус будет невозможно проверить автоматически, есть риск, что эти люди смогут вернуться на государственные должности", - говорится в сообщении.

Начиная с 14 августа 2018-го года списки коррупционеров публиковали на портале открытых данных каждые 7-10 дней. Однако последнее обновление данных произошло 25 июня 2019 года.

В связи с последним обновлением в Украине было зарегистрировано более 23,9 тысяч коррупционеров.

"Национальное агентство по противодействию коррупции сейчас взялось создавать сайт с реестром коррупционеров, однако данный реестр не является открытым — эти данные невозможно обработать автоматически", - сообщили в "Опендатаботі".

В НАПК сообщили, что процесс находится на стадии объявления тендера для поиска технических подрядчиков, и реестр опубликуют тогда, когда этот процесс завершится. Точная дата публикации остается неизвестной.

Обновлено в 16:25 «В соответствии со статьей 59 Закона Украины «О предотвращении коррупции» сведения о лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, к которым применены меры уголовно- правового…

Обновлено в 16:36 В Министерстве юстиции опровергли заявление о закрытии в Украине реестра коррупционеров, регулярно обновляемого в Интернете.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  29.07.19, 12:52 Минюст перестал публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных и эти данные теперь не обновляются в Opendatabot.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  29.07.19, 13:00 Минюст прекратил публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных. Эти данные теперь не обновляются и в Opendatabot.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  29.07.19, 13:00 Минюст прекратил публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных. Эти данные теперь не обновляются и в Opendatabot.
РБК Украина РБК Украина  ·  29.07.19, 13:38 Месяц назад Министерство юстиции перестало публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на платформу для работы с открытыми данными Opendatabot.Платформа…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ForUm ForUm  ·  29.07.19, 16:25 Реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, с февраля ведется и наполняется Национальным агентством по предотвращению коррупции. Соответствующее разъяснение распространила пресс-служба Минюста.«В…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  29.07.19, 16:36 В Министерстве юстиции опровергли заявление о закрытии в Украине реестра коррупционеров, регулярно обновляемого в Интернете.
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