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В Украине запретили учебник, в котором "Киев был столицей России"

В Украине запретили учебник, в котором "Киев был столицей России" (9 новостей)

«Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в Украину учебника Английский язык для школьников и абитуриентов: топ»

Госкомтелерадио предотвратил ввоз с территории государства-агрессора еще двух пропагандистских изданий. Об этом сообщила пресс-служба Комитета.

“В частности, речь идет об учебнике М.А. Гацкевича „Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги“ и книге „Шпионки. 12 женщин, рискнувших всем“”, - отметили в Госкомтелерадио.

В частности, в учебнике М.А. Гацкевича “Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги”, который намеревалось ввезти в Украинк ООО “Издательство ”Арий“, в текстах для перевода с английского утверждается, что Киев был столицей России, а также фальсифицируются другие исторические факты. Эксперты считают эти „исторические ошибки“ проявлением пропагандистских манипулятивных технологий государства-агрессора.

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В другой книге — „Шпионки. 12 женщин, рискнувших всем“, на ввоз которой Госкомтелерадио не дал разрешения ООО ”Якабу Трейд“, присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора, в частности, его силовых структур.

По состоянию на 7 августа 2018 года, начиная с 22 мая 2017 года, Госкомтелерадио предоставил 63 отказа в выдаче разрешений на ввоз 235,5 тысяч экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принял решение об аннулировании 1 выданного ранее разрешения. Еще 645 отказов выданы вследствие непредоставления субъектами хозяйствования в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявления в представленных документах недостоверных сведений.

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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  08.08.18, 11:48 В Украину запретили массово ввозить две пропагандистские книги, а именно учебник по английскому языку и художественную сборку российских издательств "Арий" и ООО "Якабу Трейд". Об этом сообщает пресс-служба…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  08.08.18, 12:03 Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в Украину учебника "Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги" и книги "Шпионки. 12 женщин,…
Голос.UA Голос.UA  ·  08.08.18, 13:52 Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в Украину учебника "Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги" и книги "Шпионки. 12 женщин,…
Канал 112 Канал 112  ·  08.08.18, 14:00 Украина отказала российским ООО "Издательство "Арий" и ООО "Якабу Трейд" в выдаче разрешения на ввоз с территории РФ двух книг, в которых присутствует пропаганда государства-агрессора. Об этом сообщает…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  08.08.18, 14:40 В Украину запретили ввоз из Российской Федерации двух книг, в которых эксперты Госкомтелерадио нашли "пропагандистские манипулятивные технологии государства-агрессора". Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.…
АТН АТН  ·  08.08.18, 15:19 Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в Украину учебника "Английский язык для школьников и абитуриентов: топ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  08.08.18, 15:30 В Украину запретили ввозить из территории России книги "Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги" и "Шпионки. 12 женщин, рискнувши всем"
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