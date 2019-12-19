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В Украине заработала видеофиксация практического экзамена на права

В Украине заработала видеофиксация практического экзамена на права (3 новости)

«Экзамены на право управления транспортным средством является одной из наиболее популярных услуг в сервисных центрах МВД: например, в 2018 году…»

В Украине заработала видеофиксация практического экзамена на право управления авто, то есть ход экзамена начнут фиксировать с помощью технических средств контроля, которые будут устанавливаться в каждом экзаменационном авто. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел Украины (МВД).

Предполагается, что видеофиксация появится в экзаменационном авто в каждом регионе страны уже с 24 декабря

"Учебные автомобили будут оснащены камерами, которые будут фиксировать действия кандидата в водители на дороге и ситуацию в салоне. В целом будут функционировать 440 мобильных приборов", - говорится в сообщении.

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Также нововведение поможет уменьшить коррупционную составляющую, избежать возможных противоречий во время сдачи экзамена и обнаружить совершенное правонарушение. Если будут противоречия, то кандидат в водители будет иметь возможность обжаловать результаты экзамена.

"На период тестового режима срок хранения выгруженной информации по видеорегистратору составит 10 суток. В это время кандидат в водители будет иметь право отказаться от фиксации процесса составления практического экзамена. Обязательным фиксация экзаменов станет с 2020 года, а отказ кандидата в водители от видеофиксации экзамена станет основанием для его недопуска к сдаче практики. Также увеличится срок хранения видео", - сообщают правоохранители.

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  19.12.19, 16:39 Экзамены на право управления транспортным средством является одной из наиболее популярных услуг в сервисных центрах МВД: например, в 2018 году в Украине было впервые выдано 409 729 водительских удостоверений
Канал 112 Канал 112  ·  19.12.19, 19:57 В Украине заработала видеофиксация практического экзамена на право управления авто. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. "Процедура составления практического экзамена на право управления…
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