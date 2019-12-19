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В украинский прокат выходит фильм "Война токов" с Бенедикт Камбербэтч (Видео)

В украинский прокат выходит фильм "Война токов" с Бенедикт Камбербэтч (Видео) (4 новости)

«Кроме Камбербэтча, главные роли ленты достались Майклу Шеннону и Николасу Холту»

С 19 декабря в отечественный прокат выходит сразу несколько картин, которые точно заслуживают внимания. «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение» (боевик, приключения, фантастика, фэнтези) Долго ходить вокруг да около не будем: пока что картина получает ооочень негативные отзывы. Несмотря на задранную планку хайпа, даже лояльный к Диснею Rotten tomatoes поставил картине 57% «свежести» из 100%. А зрительские отзывы на iMDB пока что не подъехали. Так что если вы фанат – идите смело, если же нет – подождите отзывов от фанатов. Синопсис: Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрителя ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги. «Чёрное Рождество» (детектив, триллер, ужасы) Неожиданно – ужасы. Впрочем, тут тоже вкусовщина и предпочтения: любите ужасы, соскучились за ними – нужно в кино, если нет – то можно не идти. Пока что зрительские отзывы не радуют, но настоящих фанатов такое не остановит? Синопсис: На праздники, в разгар новогодних вечеринок в колледже происходит серия жутких убийств молодых студенток. Но расплата не заставит себя долго ждать... Девушки нового поколения не хотят становиться беспомощными жертвами и бросают вызов жестокому маньяку. Кто был охотником — станет добычей! «Только чудо» (семейный, фэнтези) Подарочек от отечественных киноделов к Дню Святого Николая. Если вы не фанат космической саги, а от ужасов не в восторге, то смело идите в кино. Новогоднее настроение обеспечено! Синопсис: События кинокартины разворачиваются в канун праздника Святого Николая. Это история юноши Северина и его сестры Аники, которые ради спасения своего больного отца Ника, проходят ряд испытаний и попадают в водоворот приключений. Под действием рождественского чуда главные герои не только преодолевают трудности, но и находят любовь и строят крепкую дружбу.

ФОТО К НОВОСТИ: «В украинский прокат выходит фильм "Война токов" с Бенедикт Камбербэтч (Видео)»
Фото Долгожданные «Звездные войны» и украинское фэнтези: ТОП-3 фильма в кино с 19 декабря
Фото В украинский прокат выходит фильм "Война токов" с Бенедикт Камбербэтч (Видео)
Фото В украинский прокат выходит фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение"
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  19.12.19, 11:55 Фильм о споре трех знаменитых американских изобретателей покажут на экранах уже сегодня, 19 декабря. Кроме Камбербэтча, главные роли ленты достались Майклу Шеннону и Николасу Холту. Историко-биографическая…
Телеграф Телеграф  ·  19.12.19, 12:04 Кроме Камбербэтча, главные роли ленты достались Майклу Шеннону и Николасу Холту.
Телеграф Телеграф  ·  19.12.19, 14:25 В украинский прокат 19 декабря выходит фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение", от режиссера Джей Джей Абрамса.
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