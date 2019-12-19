В украинский прокат выходит фильм "Война токов" с Бенедикт Камбербэтч (Видео)

С 19 декабря в отечественный прокат выходит сразу несколько картин, которые точно заслуживают внимания. «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение» (боевик, приключения, фантастика, фэнтези) Долго ходить вокруг да около не будем: пока что картина получает ооочень негативные отзывы. Несмотря на задранную планку хайпа, даже лояльный к Диснею Rotten tomatoes поставил картине 57% «свежести» из 100%. А зрительские отзывы на iMDB пока что не подъехали. Так что если вы фанат – идите смело, если же нет – подождите отзывов от фанатов. Синопсис: Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрителя ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги. «Чёрное Рождество» (детектив, триллер, ужасы) Неожиданно – ужасы. Впрочем, тут тоже вкусовщина и предпочтения: любите ужасы, соскучились за ними – нужно в кино, если нет – то можно не идти. Пока что зрительские отзывы не радуют, но настоящих фанатов такое не остановит? Синопсис: На праздники, в разгар новогодних вечеринок в колледже происходит серия жутких убийств молодых студенток. Но расплата не заставит себя долго ждать... Девушки нового поколения не хотят становиться беспомощными жертвами и бросают вызов жестокому маньяку. Кто был охотником — станет добычей! «Только чудо» (семейный, фэнтези) Подарочек от отечественных киноделов к Дню Святого Николая. Если вы не фанат космической саги, а от ужасов не в восторге, то смело идите в кино. Новогоднее настроение обеспечено! Синопсис: События кинокартины разворачиваются в канун праздника Святого Николая. Это история юноши Северина и его сестры Аники, которые ради спасения своего больного отца Ника, проходят ряд испытаний и попадают в водоворот приключений. Под действием рождественского чуда главные герои не только преодолевают трудности, но и находят любовь и строят крепкую дружбу.