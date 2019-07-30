В Украину идет холодный атмосферный фронт на смену жаре: синоптик предупредила о дождливой неделе

ИА Українські Новини · 30.07.19, 06:00

Со вторника, 30 июля, в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет снижение температуры, дожди и грозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.…