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В Украину идет холодный атмосферный фронт на смену жаре: синоптик предупредила о дождливой неделе

В Украину идет холодный атмосферный фронт на смену жаре: синоптик предупредила о дождливой неделе (2 новости)

«Со вторника, 30 июля, в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет снижение температуры, дожди и грозы. Об этом сообщила…»

После непродолжительной знойной жары в Украину возвращается прохладная погода с высокой вероятностью осадков.

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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  30.07.19, 06:00 Со вторника, 30 июля, в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет снижение температуры, дожди и грозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.…
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В Украину идет холодный атмосферный фронт на смену жаре: синоптик предупредила о дождливой неделе

В Украину идет холодный атмосферный фронт на смену жаре: синоптик…
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