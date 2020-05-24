  1. Главная
  2. Новости
  3. В Украину из Египта под видом спортивного питания ввозились вещества для изготовления наркотиков. Фото
Сегодня Сегодня ·
· Житель · Наркотики
В Украину из Египта под видом спортивного питания ввозились вещества для изготовления наркотиков. Фото

В Украину из Египта под видом спортивного питания ввозились вещества для изготовления наркотиков. Фото (3 новости)

«В Киеве стражи порядка задержали жителя Днепра, который подозревается в контрабанде вещества для изготовления наркотиков под видом спортивного питания. Теперь…»

В столице ликвидировали контрабандный канал ввоза в Украину запрещенных препаратов, которые выдавали за спортивное питание, сообщает прокуратура Киева.

В организации нелегального бизнеса подозревают жителя Днепра, ему сообщено о подозрении в ввозе прекурсоров в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 УК Украины). Согласно материалам следствия, подозреваемый в течение 2019 года лично и при участии курьеров ввозил из Египта в Украину значительные партии «псевдоэфедрина» - вещества, которое используется для изготовления психотропных веществ.

Прекурсоры ввозились под видом спортивного питания в специальных емкостях и в банках из-под кофе. По оперативным данным, участники схемы ежемесячно поставляли в Украину до 10 кг «спортивного питания». Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступлению, продолжаются.

Отметим, что контрабандисты все чаще пытают...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Страна.ua Страна.ua  ·  24.05.20, 16:31 ...
UAinfo UAinfo  ·  24.05.20, 21:05 В Киеве стражи порядка задержали жителя Днепра, который подозревается в контрабанде вещества для изготовления наркотиков под видом спортивного питания. Теперь ему может грозить до 8 лет заключения.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Нація почала відроджуватися, коли піднявся потужний волонтерський та добровольчий рух&quot; – Порошенко привітав з річницею ГО &quot;Справа Громад&quot;

"Нація почала відроджуватися, коли піднявся потужний волонтерський та добровольчий рух"…
В МВД сообщили, что акция &quot;Стоп реванш&quot; прошла спокойно

В МВД сообщили, что акция "Стоп реванш" прошла спокойно
Дженнифер Лопес повторила популярные танцы из TikTok

Дженнифер Лопес повторила популярные танцы из TikTok
&quot;Гильотина! Его рубало...&quot; Медик шокировал историей о несчастном случае с ребенком в душе

"Гильотина! Его рубало..." Медик шокировал историей о несчастном случае с…
Футболисты &quot;Севильи&quot; устроили оголенную вечеринку с девушками: смотрите удаленные фото

Футболисты "Севильи" устроили оголенную вечеринку с девушками: смотрите удаленные фото
Honda представила на видео свою редкую коллекцию мотоциклов

Honda представила на видео свою редкую коллекцию мотоциклов
Черкаський зоопарк відкрили для відвідувачів: як тварини пережили ізоляцію і як зустрічали людей (Відео)

Черкаський зоопарк відкрили для відвідувачів: як тварини пережили ізоляцію і…
Известный спортсмен арестован за избиение бывшей жены в присутствии ребенка

Известный спортсмен арестован за избиение бывшей жены в присутствии ребенка
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.