В Украину из Египта под видом спортивного питания ввозились вещества для изготовления наркотиков. Фото (3 новости) «В Киеве стражи порядка задержали жителя Днепра, который подозревается в контрабанде вещества для изготовления наркотиков под видом спортивного питания. Теперь…»

В столице ликвидировали контрабандный канал ввоза в Украину запрещенных препаратов, которые выдавали за спортивное питание, сообщает прокуратура Киева.

В организации нелегального бизнеса подозревают жителя Днепра, ему сообщено о подозрении в ввозе прекурсоров в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 УК Украины). Согласно материалам следствия, подозреваемый в течение 2019 года лично и при участии курьеров ввозил из Египта в Украину значительные партии «псевдоэфедрина» - вещества, которое используется для изготовления психотропных веществ.

Прекурсоры ввозились под видом спортивного питания в специальных емкостях и в банках из-под кофе. По оперативным данным, участники схемы ежемесячно поставляли в Украину до 10 кг «спортивного питания». Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступлению, продолжаются.

Отметим, что контрабандисты все чаще пытают...