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Экономика и финансы
Фокус Фокус · · Обновлено в 19:44
В Украину начала поступать чистая российская нефть

В Украину начала поступать чистая российская нефть (7 новостей)

«Качественная нефть начала поступать в систему нефтепроводов Дружба в украинском направлении»

Компания "Укртранснафта" заявила о готовности возобновить транзит нефти в Евросоюз. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook."Сегодня, 6 мая 2019 года, по линии диспетчерской службы АО "Укртранснафта" направлена телеграмма о готовности возобновить транзит нефти по нефтепроводу "Дружба", – отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце апреля компания "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" магистральных нефтепроводов "Дружба". Беларусь объявила о приостановке экспорта светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. Беларусь потребовала от России компенсацию за поставки некачественной нефти.

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Обновлено в 19:05 С линейной производственно-диспетчерской станции "Мозырь" начала поступать нефть с "качественными показателями".

Обновлено в 19:44 Отмечается, что в 14:17 (по киевскому времени) с ЛПДС "Мозырь" начала поступать нефть с качественными показателями, соответствующими норме, к системе нефтепроводов "Дружба" в направлении Украины для дальнейшей ее транспортировки в страны ЕС.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Украину начала поступать чистая российская нефть»
Фото "Укртранснафта" уведомила о готовности возобновить транзит нефти в ЕС
Фото В Украину начала поступать чистая российская нефть
Фото Из Беларуси пошла чистая российская нефть: "Укртранснафта" сообщила о готовности возобновить транзит в ЕС
Фото "Укртранснефть" готова возобновить транзит нефти
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.05.19, 18:19 АО "Укртранснафта" (УТН) заявила о готовности возобновить транзит нефти в Европейский Союз, сообщила пресс-служба компании в понедельник.
Капитал Капитал  ·  06.05.19, 18:26 АО «Укртранснафта» заявила о готовности возобновить транзит нефти в Европейский Союз, сообщила пресс-служба компании в понедельник. «Сегодня, 6 мая 2019 года,…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  06.05.19, 18:54 Укртранснафта готова возобновить транзит российской нефти в Евросоюз. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает пресс-служба компании в Facebook. "Сегодня, 6 мая 2019 года, по линии диспетчерской службы…
Униан Униан  ·  06.05.19, 18:59 Качественная нефть начала поступать в систему нефтепроводов "Дружба" в украинском направлении.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  06.05.19, 19:05 С линейной производственно-диспетчерской станции "Мозырь" начала поступать нефть с "качественными показателями".
УНН УНН  ·  06.05.19, 19:44 Государственная компания "Укртранснафта" заявила о готовности возобновить транзит российской нефти в ЕС. Об этом пресс-служба компании сообщила на своей странице в Facebook."Сегодня, 6 мая 2019 года,…
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