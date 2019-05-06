В Украину начала поступать чистая российская нефть (7 новостей) «Качественная нефть начала поступать в систему нефтепроводов Дружба в украинском направлении»

Компания "Укртранснафта" заявила о готовности возобновить транзит нефти в Евросоюз. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook."Сегодня, 6 мая 2019 года, по линии диспетчерской службы АО "Укртранснафта" направлена телеграмма о готовности возобновить транзит нефти по нефтепроводу "Дружба", – отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце апреля компания "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" магистральных нефтепроводов "Дружба". Беларусь объявила о приостановке экспорта светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. Беларусь потребовала от России компенсацию за поставки некачественной нефти.

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Обновлено в 19:05 С линейной производственно-диспетчерской станции "Мозырь" начала поступать нефть с "качественными показателями".

Обновлено в 19:44 Отмечается, что в 14:17 (по киевскому времени) с ЛПДС "Мозырь" начала поступать нефть с качественными показателями, соответствующими норме, к системе нефтепроводов "Дружба" в направлении Украины для дальнейшей ее транспортировки в страны ЕС.