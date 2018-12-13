В Украину начнет летать новый лоукостер — "дочка" Ryanair

С 1 февраля Laudamotion запускает рейсы из Вены в Штутгарт, Марракеш, на греческие острова Кос, Корфу, Закинтос, Родос, Миконос, Крит, а также в столицу Украины - Киев (Борисполь) Начиная с 1 февраля, в Украину будет летать еще один лоукостер - австрийская Laudamotion, являющаяся дочерней авиакомпанией Ryanair. Об этом сообщает австрийский авиационный портал Аustrianaviation.net. По информации издания, с 1 февраля Laudamotion запускает рейсы из Вены в Штутгарт, Марракеш, на греческие острова Кос, Корфу, Закинтос, Родос, Миконос, Крит, а также в столицу Украины - Киев (Борисполь). Киев появился на карте маршрутов Laudamotion, обнародованной австрийскими журналистами. Рейсы будут выполняться пять раз в неделю - по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам. Вместе с тем, билеты на рейс Вена-Киев на сайте перевозчика пока не продаются. Также еще не было официальных заявлений со стороны авиакомпании по поводу запуска рейсов. Как ранее писали "Комментарии", украинский лоукостер анонсировал прямые рейсы из Киева в Пальму-де-Майорку.

Обновлено в 13:38 Компания Laudamotion объявила о расширении маршрутной сети и открыла новые направления по Европе.

Обновлено в 13:50 По информации издания, с 1 февраля Laudamotion запускает рейсы из Вены в Штутгарт, Марракеш, на греческие острова Кос, Корфу, Закинтос, Родос, Миконос, Крит, а также в столицу Украины - Киев (Борисполь).