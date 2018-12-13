  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. В Украину начнет летать новый лоукостер — "дочка" Ryanair
Экономика и финансы
Комментарии Комментарии · · Обновлено в 13:50
· Февраль · Лоукостер
В Украину начнет летать новый лоукостер — "дочка" Ryanair

В Украину начнет летать новый лоукостер — "дочка" Ryanair (7 новостей)

«Компания Laudamotion объявила о расширении маршрутной сети и открыла новые направления по Европе»

С 1 февраля Laudamotion запускает рейсы из Вены в Штутгарт, Марракеш, на греческие острова Кос, Корфу, Закинтос, Родос, Миконос, Крит, а также в столицу Украины - Киев (Борисполь) Начиная с 1 февраля, в Украину будет летать еще один лоукостер - австрийская Laudamotion, являющаяся дочерней авиакомпанией Ryanair. Об этом сообщает австрийский авиационный портал Аustrianaviation.net. По информации издания, с 1 февраля Laudamotion запускает рейсы из Вены в Штутгарт, Марракеш, на греческие острова Кос, Корфу, Закинтос, Родос, Миконос, Крит, а также в столицу Украины - Киев (Борисполь). Киев появился на карте маршрутов Laudamotion, обнародованной австрийскими журналистами. Рейсы будут выполняться пять раз в неделю - по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам. Вместе с тем, билеты на рейс Вена-Киев на сайте перевозчика пока не продаются. Также еще не было официальных заявлений со стороны авиакомпании по поводу запуска рейсов. Как ранее писали "Комментарии", украинский лоукостер анонсировал прямые рейсы из Киева в Пальму-де-Майорку.

Обновлено в 13:38 Компания Laudamotion объявила о расширении маршрутной сети и открыла новые направления по Европе.

Обновлено в 13:50 По информации издания, с 1 февраля Laudamotion запускает рейсы из Вены в Штутгарт, Марракеш, на греческие острова Кос, Корфу, Закинтос, Родос, Миконос, Крит, а также в столицу Украины - Киев (Борисполь).

ФОТО К НОВОСТИ: «В Украину начнет летать новый лоукостер — "дочка" Ryanair»
Фото В Украину начнет летать новый австрийский лоукостер
Фото В Украину с февраля начнет летать еще один лоукостер
Фото В Украину будет летать еще один лоукостер
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  13.12.18, 12:08 Начиная с 1 февраля 2019 года в Украину будет летать еще один лоукостер - австрийская Laudamotion, являющаяся дочерней авиакомпанией Ryanair.
Хвиля Хвиля  ·  13.12.18, 12:09 Начиная с 1 февраля 2019 года в Украину будет летать еще один лоукостер — австрийская Laudamotion, являющаяся дочерней авиакомпанией Ryanair. Об этом сообщает ЦТС. По информации издания, с 1 февраля…
Капитал Капитал  ·  13.12.18, 12:40 Начиная с 1 февраля 2019 года в Украину будет летать еще один лоукостер - австрийская Laudamotion, являющаяся дочерней авиакомпанией Ryanair. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на австрийский авиационный…
РБК Украина РБК Украина  ·  13.12.18, 13:36 В Украину с 1 февраля 2019 года начнет летать лоукостер Laudamotion, который является дочерней авиакомпанией автрийской Ryanair. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на австрийский авиационный портал Аustrianaviation.net.Как…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  13.12.18, 13:38 Компания Laudamotion объявила о расширении маршрутной сети и открыла новые направления по Европе.
ForUm ForUm  ·  13.12.18, 13:50 Начиная с 1 февраля, в Украину будет летать еще один лоукостер - австрийская Laudamotion, являющаяся дочерней авиакомпанией Ryanair.Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на австрийский авиационный…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
В Украину начнет летать новый лоукостер — &quot;дочка&quot; Ryanair

В Украину начнет летать новый лоукостер — "дочка" Ryanair
США - не последняя юрисдикция, где Газпром ждут проблемы, - Витренко

США - не последняя юрисдикция, где Газпром ждут проблемы, -…
НБУ разрешил трем банкам принимать значительно поврежденные банкноты

НБУ разрешил трем банкам принимать значительно поврежденные банкноты
В сети «ПриватБанка» произошел сбой

В сети «ПриватБанка» произошел сбой
Сенсация в &quot;Мегалот&quot;: выигран второй Мегаприз подряд

Сенсация в "Мегалот": выигран второй Мегаприз подряд
Со Львова до Перемышля будет курсировать новый поезд

Со Львова до Перемышля будет курсировать новый поезд
Всемирный банк предупредил украинцев о повышении пенсионного возраста

Всемирный банк предупредил украинцев о повышении пенсионного возраста
Выделенных для &quot;Укрпочты&quot; денег хватит на полгода - гендиректор

Выделенных для "Укрпочты" денег хватит на полгода - гендиректор
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые рассказали о пользе граната

Ученые рассказали о пользе граната
Трое детей угорели в доме

Трое детей угорели в доме
В Киеве окружной суд ограничил права на пенсии для военных

В Киеве окружной суд ограничил права на пенсии для военных
Киевское &quot;Динамо&quot; вошло в топ-20 культовых команд мира

Киевское "Динамо" вошло в топ-20 культовых команд мира
Нацбанк снова сохранил учетную ставку неизменной

Нацбанк снова сохранил учетную ставку неизменной
Как и чем НАТО поможет украинской армии

Как и чем НАТО поможет украинской армии
В Украине появился служба работы с нацменьшинствами

В Украине появился служба работы с нацменьшинствами
Виктор Медведчук использует свое влияние на благо Украины, пишет крупнейшее французское издание La Croix

Виктор Медведчук использует свое влияние на благо Украины, пишет крупнейшее…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.