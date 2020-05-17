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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 15:06
· Минздрав · Больница · COVID-19
В Украину прибыла партия одноразовых костюмов биозащиты для медиков

В Украину прибыла партия одноразовых костюмов биозащиты для медиков (8 новостей)

«Уже завтра их планируют начать передавать больницам»

В Министерстве здравоохранения сообщили, что закупленные за рубежом костюмы биологической защиты для медработников, которые работают с больными COVID-19 поступят в больницы в ближайшие дни. Груз с медицинскими изделиями уже прибыл на территорию Украины.

Распределение медицинских изделий между областями начнут в понедельник. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга Минздрава 17 мая, пишет 24 канал.

По словам главы Минздрава, "в понедельник-вторник" костюмы поедут непосредственно к медицинским работникам в регионы.

Также во время брифинга Степанов сообщил, что на прошлой неделе "НАК "Нафтогаз Украина" привезла большой груз с медицинским оборудованием, костюмами биологической защиты, которые уже распределили и сразу отправили в области.

Почему возник скандал с закупкой костюмов защиты? Депутат фракции "Голос" Александра Устинова рассказала, Минздрав закупил одноразовые костюмы для врачей на 40% дороже, чем предлагал украинский производитель. Экономия могла составить 13,7 миллиона гривен. Впрочем, в Минздраве считают, что те костюмы, которые заказали, принципиально другого качества. Вместе с тем, после закупки, их доставка почему-то затянулась, в частности костюмы должны быть в Украине еще 1 мая.

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Обновлено в 14:25 "Груз уже прибыл в Украину. Начиная с понедельника, начнется распределение этих костюмов по нашим больницам, лабораторным центрам. Там, где в них больше всего нуждаются, и в понедельник-вторник эти костюмы поедут непосредственно к нашим медицинским работникам", - сказал он. 

Обновлено в 15:06 Уже завтра их планируют начать передавать больницам.

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Украинская правда Украинская правда  ·  17.05.20, 12:39 Партия одноразовых костюмов биологической защиты уже в Украине, 18 мая их начнут передавать больницам.
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MIGnews MIGnews  ·  17.05.20, 13:42 В воскресенье, 17 мая, закупленные Министерством здравоохранения Украины костюмы биозащиты для медиков доставлены в страну.
Фокус Фокус  ·  17.05.20, 14:00 В Украину доставили партию одноразовых костюмов биологической защиты, их начнут передавать больницам 18 мая. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге. "Груз уже прибыл в Украину.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  17.05.20, 14:14 У Міністерстві охорони здоровя повідомили, що 14 регіонів почали виплачувати надбавки за березень у розмірі трьохсот відсотків лікарям, які працюють з хворими на COVID-19. У Чернівецьку область, де поширення…
Канал 112 Канал 112  ·  17.05.20, 14:25 В Украину привезли партию одноразовых костюмов биозащиты. Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов.  "Груз уже прибыл в Украину. Начиная с понедельника, начнется распределение этих…
Униан Униан  ·  17.05.20, 15:06 Уже завтра их планируют начать передавать больницам.
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