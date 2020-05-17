В Украину вернулась экспедиция из Антарктиды (5 новостей) «Ученые вернулись не с пустыми руками, а важными материалами»

В Украину вернулись участники зимовочного отряда 24-й украинской антарктической экспедиции после почти 13 месяцев работы на станции Академик Вернадский. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины в воскресенье, 17 мая.

Отмечается, что полярники прилетели сегодня в аэропорт Борисполь эвакуационным рейсом из Лиссабона. Вместе с ними вернулись участники сезонного отряда, которые работали на станции три месяца.

"Мы волновались, что в условиях строгих карантинных ограничений почти по всему миру нам не удастся быстро вернуть наших полярников домой. Однако благодаря работе команды Национального антарктического научного центра (НАНЦ), посольств Украины в Чили, Бразилии и Португалии этот вопрос удалось решить. Тогда как ряд других стран был вынужден оставить свои экспедиции на станциях до следующего года или же законсервировать станции", – отметил руководитель НАНЦ Минобразования Евгений Дикий.

Он заверил, что поля...

Обновлено в 16:19 В Украину вернулись участники зимовочного отряда 24-й украинской антарктической экспедиции после почти 13 месяцев работы на станции Академик Вернадский. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины в воскресенье, 17 мая. Отмечается, что полярники прилетели сегодня в аэропорт Борисполь…

Обновлено в 16:49 17 травня до Києва повернулися учасники 24-ї Української антарктичної експедиції, які майже 13 місяців перебували на станції "Академік Вернадський"