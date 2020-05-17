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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 16:49
· Пресс-служба · Работа · Академик
В Украину вернулась экспедиция из Антарктиды

В Украину вернулась экспедиция из Антарктиды (5 новостей)

«Ученые вернулись не с пустыми руками, а важными материалами»

В Украину вернулись участники зимовочного отряда 24-й украинской антарктической экспедиции после почти 13 месяцев работы на станции Академик Вернадский. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины в воскресенье, 17 мая.

Отмечается, что полярники прилетели сегодня в аэропорт Борисполь эвакуационным рейсом из Лиссабона. Вместе с ними вернулись участники сезонного отряда, которые работали на станции три месяца.

"Мы волновались, что в условиях строгих карантинных ограничений почти по всему миру нам не удастся быстро вернуть наших полярников домой. Однако благодаря работе команды Национального антарктического научного центра (НАНЦ), посольств Украины в Чили, Бразилии и Португалии этот вопрос удалось решить. Тогда как ряд других стран был вынужден оставить свои экспедиции на станциях до следующего года или же законсервировать станции", – отметил руководитель НАНЦ Минобразования Евгений Дикий.

Он заверил, что поля...

Обновлено в 16:19 В Украину вернулись участники зимовочного отряда 24-й украинской антарктической экспедиции после почти 13 месяцев работы на станции Академик Вернадский. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины в воскресенье, 17 мая. Отмечается, что полярники прилетели сегодня в аэропорт Борисполь…

Обновлено в 16:49 17 травня до Києва повернулися учасники 24-ї Української антарктичної експедиції, які майже 13 місяців перебували на станції "Академік Вернадський"

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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  17.05.20, 15:24 Ученые вернулись не с пустыми руками, а важными материалами.
ForUm ForUm  ·  17.05.20, 15:43 24-украинская антарктическая экспедиция, которая более года работала на станции «Академик Вернадский», 17 мая вернулась домой.Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном…
Голос.UA Голос.UA  ·  17.05.20, 16:19 В Украину вернулись участники зимовочного отряда 24-й украинской антарктической экспедиции после почти 13 месяцев работы на станции Академик Вернадский. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  17.05.20, 16:49 17 травня до Києва повернулися учасники 24-ї Української антарктичної експедиції, які майже 13 місяців перебували на станції "Академік Вернадський"
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