  1. Главная
  2. Новости
  3. В Украину за сутки вернулись почти 1,3 тыс. человек из семи стран мира
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
· Украинцы · Авиарейс
В Украину за сутки вернулись почти 1,3 тыс. человек из семи стран мира

В Украину за сутки вернулись почти 1,3 тыс. человек из семи стран мира (3 новости)

«За сутки в Украину авиарейсами эвакуировали почти 1300 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбе ГПСУ»

В аэропорт Борисполь за день специальными и чартерными авиарейсами прилетели почти 1300 украинцев из-за рубежа. Об этом сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 24 мая.

"Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев оформили 1290 граждан Украины. Они прибыли самолетами из Таллина (Эстония), Франкфурта (Германия), Дубровника (Хорватия), Белграда (Сербия), Бриджтауна (Барбадос), Амстердама (Нидерланды) и Риеки (Хорватия)", - сказано в сообщении.

Пограничники в обязательном порядке провели температурный скрининг всех без исключения пассажиров. Лиц с повышенной температурой тела не выявили. На ухудшение состояния здоровья ни один из пассажиров не жаловался.

"Все граждане, прибывшие спецрейсами, установили мобильное приложение Действуй дома и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Один гражданин Украины выразил желание пройти обсервацию", - добавили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что пограничники проверили правильност...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  24.05.20, 12:28 Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" за минувшие сутки оформили 1290 граждан Украины, которые прибыли самолетами из семи стран мира. Об этом сообщили в Госпогранслужбе (ГПСУ).…
АТН АТН  ·  24.05.20, 17:25 За сутки в Украину авиарейсами эвакуировали почти 1300 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбе ГПСУ.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На Буковине 52 инфицированных в тяжелом состоянии

На Буковине 52 инфицированных в тяжелом состоянии
Від Майдану до будинку президента: як пройшла Всеукраїнська акція &quot;Рік Зеленського – рік реваншу&quot; у столиці (Відео)

Від Майдану до будинку президента: як пройшла Всеукраїнська акція "Рік…
Хозяин фабрики мороженого раскрыл рецепт счастья

Хозяин фабрики мороженого раскрыл рецепт счастья
Команда Милевского драматично проиграла в финале Кубка Беларуси

Команда Милевского драматично проиграла в финале Кубка Беларуси
Світломузичний фонтан на Русанівці ввімкнуть 31 травня (розклад водного шоу)

Світломузичний фонтан на Русанівці ввімкнуть 31 травня (розклад водного шоу)
В КГГА рассказали о новых правилах работы метрополитена

В КГГА рассказали о новых правилах работы метрополитена
С 1 июня начнут роботать музеи Ватикана

С 1 июня начнут роботать музеи Ватикана
Без мягких игрушек и тканевых полотенец: правила работы детсадов во время карантина, - ИНФОГРАФИКА

Без мягких игрушек и тканевых полотенец: правила работы детсадов во…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.