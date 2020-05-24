В Украину за сутки вернулись почти 1,3 тыс. человек из семи стран мира (3 новости) «За сутки в Украину авиарейсами эвакуировали почти 1300 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбе ГПСУ»

В аэропорт Борисполь за день специальными и чартерными авиарейсами прилетели почти 1300 украинцев из-за рубежа. Об этом сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 24 мая.

"Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев оформили 1290 граждан Украины. Они прибыли самолетами из Таллина (Эстония), Франкфурта (Германия), Дубровника (Хорватия), Белграда (Сербия), Бриджтауна (Барбадос), Амстердама (Нидерланды) и Риеки (Хорватия)", - сказано в сообщении.

Пограничники в обязательном порядке провели температурный скрининг всех без исключения пассажиров. Лиц с повышенной температурой тела не выявили. На ухудшение состояния здоровья ни один из пассажиров не жаловался.

"Все граждане, прибывшие спецрейсами, установили мобильное приложение Действуй дома и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Один гражданин Украины выразил желание пройти обсервацию", - добавили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что пограничники проверили правильност...