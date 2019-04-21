В Вашингтоне открылся избирательный участок (3 новости) «Голосование на выборах президента Украины началось в США. Об этом посольство Украины в США сообщило в Twitter. В США началось…»

Голосование на выборах президента Украины завершилось на 11 заграничных участках. Об этом заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, голосование уже завершено в посольстве Украины в Австралии, в республике Корея, в Японии, в КНР, Монголии, Малазии, Шанхае, в республике Сингапур, посольстве Украины во Вьетнаме, в королевстве Тайланд, Казахстане и Кыргызской республике.

"По поводу заграничного избирательного округа, где у нас уже закончилось голосование. Количество избирателей, внесенных в списки на избирательных участках составляет 449 тысяч 175 человек. Мы видим, что это количество увеличилось по сравнению с первым туром. По состоянию на 17:00 уже завершился процесс голосования на 11 избирательных участках", - заявила Бернацкая.