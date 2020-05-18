В Ватикане открыли для верующих собор Святого Петра (5 новостей и 1 видео) «Главный храм католической церкви – собор Святого Петра в Ватикане – открылся для верующих и паломников»

Главный храм католической церкви – собор Святого Петра в Ватикане – открылся для верующих и паломников. Об этом сообщило агентство ANSA в понедельник, 18 мая.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса храм был закрыт с 10 марта. Во время периода карантина там прошли только несколько пасхальных служб во главе с Папой Римским Франциском и участием нескольких человек. Также там ежедневно молилась небольшая группа монахинь.

Утром 18 мая Франциск вознес молитву возле могилы Папы Римского Иоанна Павла II, канонизированного в 2014 году, по случаю 100-летия со дня его рождения.

"Сегодня здесь мы можем сказать: 100 лет назад Господь посетил свой народ. Он послал человека, подготовил его для того, чтобы быть епископом и руководить церковью", – заявил Папа Франциск во время проповеди.

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Допуск в собор Святого Петра будет регулироваться сотрудниками ватиканской жандармерии и добровольцами Мальтийского ордена. Все посетители обязаны пользоваться средствами персональной защиты.

https://www.youtube.com/watch?v=FUEvyjfVp48&feature=youtu.be

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