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В Венесуэле разбился военный вертолет. Есть жертвы

В Венесуэле разбился военный вертолет. Есть жертвы (4 новости)

«В результате крушения военного вертолета в Венесуэле погибло 7 человек»

В Венесуэле в штате Миранда разбился военный вертолет, в результате чего погибли семь человек, которые были на борту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету El Nacional.

Отмечается, что вертолет принадлежал Вооруженным силам Венесуэлы. Все погибшие были офицерами. Погибли трое капитанов, двое майоров и двое подполковников.

В настоящее время информации о причине авиакатастрофы не обнародовано. Вертолет упал на землю возле вертолетной площадки в Орипото. 

Ранее сообщалось, что в американском штате Аризона потерпел крушение вертолет морских пехотинцев Соединенных Штатов. Погибли двое пилотов. 

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РБК-Украина писало, что в Болгарии вблизи населенного пункта Оризари произошла авария легкомоторного частного самолета. По словам очевидцев, у самолета в полете оторвалось крыло. Погибли двое людей.

Кроме того, в начале мая на Гавайских островах в результате крушения туристического вертолета погибли люди.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Венесуэле разбился военный вертолет. Есть жертвы»
Фото В Венесуэле разбился военный вертолет, есть жертвы
Фото В Венесуэле разбился военный вертолет. Есть жертвы
Фото В Венесуэле разбился военный вертолет, есть погибшие
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Канал 112 Канал 112  ·  05.05.19, 01:00 В Венесуэле в штате Миранда разбился военный вертолет, в результате чего погибли семь человек, которые были на борту. Об этом сообщает El Nacional. Отмечается, что вертолет принадлежал Вооруженным силам…
Гордон Гордон  ·  05.05.19, 01:31 На борту вертолета, который принадлежал Вооруженным силам Венесуэлы, находились семь военнослужащих. Все они погибли.Утром 4 мая в районе Орипото (город Эль-Атильо, Венесуэла) разбился военный вертолет,…
Телеграф Телеграф  ·  05.05.19, 04:45 В результате крушения военного вертолета в Венесуэле погибло 7 человек.
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