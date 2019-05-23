В Верховном Суде обжаловали указ о роспуске Рады

Данилюк и его организация обжаловали в Верховном Суде указ Зеленского Экс-советник министра обороны Валерия Гелетея Александр Данилюк и его организация Спильна справа обжаловали в Верховном Суде указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. "Спильна справа обжаловала незаконный указ Зеленского о роспуске Верховной Рады в Верховный Суд Украины", - сообщил Данилюк. Данилюк уверен, что парламентские выборы должны проходить по открытым спискам и кандидаты должны подавать е-декларации. Отметим, что ранее в ЦИКе заявили, что со следующего дня опубликования указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс. Как сообщали "Комментарии", 20 мая Владимир Зеленский принял присягу на верность народу Украины и произнес инаугурационную речь.Он также объявил о роспуске Верховной Рады и призвал правительство уйти в отставку.

Обновлено в 12:19 "Спільна справа" обжаловала незаконный указ Зеленского о роспуске Верховной Рады в Верховном Суде Украины. Выборы должны происходить по открытым спискам и кандидаты должны подавать декларации, господин Зеленский. Не стоит держать украинцев за дураков, которые не понимают ваши договорняки", написал Данилюк.

Обновлено в 12:32 По его убеждению, выборы должны проходить по открытым спискам, а кандидаты должны подавать декларации.