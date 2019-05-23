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Комментарии Комментарии · · Обновлено в 12:32
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В Верховном Суде обжаловали указ о роспуске Рады

В Верховном Суде обжаловали указ о роспуске Рады (7 новостей)

«Общественная организация Спильна справа подала жалобу в Верховный суд относительно указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной…»

Данилюк и его организация обжаловали в Верховном Суде указ Зеленского Экс-советник министра обороны Валерия Гелетея Александр Данилюк и его организация Спильна справа обжаловали в Верховном Суде указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. "Спильна справа обжаловала незаконный указ Зеленского о роспуске Верховной Рады в Верховный Суд Украины", - сообщил Данилюк. Данилюк уверен, что парламентские выборы должны проходить по открытым спискам и кандидаты должны подавать е-декларации. Отметим, что ранее в ЦИКе заявили, что со следующего дня опубликования указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс. Как сообщали "Комментарии", 20 мая Владимир Зеленский принял присягу на верность народу Украины и произнес инаугурационную речь.Он также объявил о роспуске Верховной Рады и призвал правительство уйти в отставку.

Обновлено в 12:19 "Спільна справа" обжаловала незаконный указ Зеленского о роспуске Верховной Рады в Верховном Суде Украины. Выборы должны происходить по открытым спискам и кандидаты должны подавать декларации, господин Зеленский. Не стоит держать украинцев за дураков, которые не понимают ваши договорняки", написал Данилюк.

Обновлено в 12:32 По его убеждению, выборы должны проходить по открытым спискам, а кандидаты должны подавать декларации.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Верховном Суде обжаловали указ о роспуске Рады»
Фото Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном Суде
Фото Указ о роспуске Рады обжаловали в Верховном Суде
Фото Указ о роспуске Рады обжалован в Верховном Суде
Фото Организация "Спильна справа" обжаловала в Верховном суде указ Зеленского о роспуске Рады
Фото Глава организации "Спільна справа" Данилюк заявил, что указ Зеленского о роспуске Рады обжалован в Верховном Суде
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  23.05.19, 12:02 Общественная организация "Спильна справа" подала жалобу в Верховный суд относительно указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных…
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Гордон Гордон  ·  23.05.19, 12:19 По словам главы организации "Спільна справа" Александра Данилюка, президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит держать украинцев за дураков, которые не понимают его "договорняков".Организация "Спільна…
Канал 112 Канал 112  ·  23.05.19, 12:32 Общественная организация "Спильна справа" подала жалобу в Верховный суд относительно указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных…
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