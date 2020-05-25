В Виннице от ножевого ранения скончался военный (15 новостей) «Мужчину нашли на улицах города и доставили в реанимацию»

В Виннице в больнице от проникающего ножевого ранения брюшной полости скончался военнослужащий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"24 мая в реанимационное отделение больницы с проникающим ранением брюшной полости был госпитализирован 28-летний житель города Винницы, военнослужащий в/ч 3008. Во время оказания медицинской помощи в больнице мужчина скончался", - сообщили в полиции.

Как указано, травмированный мужчина был обнаружен на перекрестке улиц Шмидта - Брацлавская около двух часов ночи и каретой скорой помощи доставлен в реанимационное отделение больницы. Так, медики диагностировали у него проникающее ножевое ранение брюшной полости. Во время оказания медицинской помощи пострадавший скончался.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства преступления и лиц, причастных к нему. Полицейские устанавливают и допрашивают лиц, с которыми общался погибший.

Следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК...

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