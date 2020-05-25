  1. Главная
  2. Новости
  3. В Виннице от ножевого ранения скончался военный
УНН УНН · · Обновлено в 19:35
· Военные · Ранение · Больница · Ножевое ранение
В Виннице от ножевого ранения скончался военный

В Виннице от ножевого ранения скончался военный (15 новостей)

«Мужчину нашли на улицах города и доставили в реанимацию»

В Виннице в больнице от проникающего ножевого ранения брюшной полости скончался военнослужащий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"24 мая в реанимационное отделение больницы с проникающим ранением брюшной полости был госпитализирован 28-летний житель города Винницы, военнослужащий в/ч 3008. Во время оказания медицинской помощи в больнице мужчина скончался", - сообщили в полиции.

Как указано, травмированный мужчина был обнаружен на перекрестке улиц Шмидта - Брацлавская около двух часов ночи и каретой скорой помощи доставлен в реанимационное отделение больницы. Так, медики диагностировали у него проникающее ножевое ранение брюшной полости. Во время оказания медицинской помощи пострадавший скончался.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства преступления и лиц, причастных к нему. Полицейские устанавливают и допрашивают лиц, с которыми общался погибший.

Следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК...

Обновлено в 19:06 Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Обновлено в 19:35

ФОТО К НОВОСТИ: «В Виннице от ножевого ранения скончался военный»
Фото В Виннице смертельно ранили военнослужащего Нацгвардии
Фото В Виннице от ножевого ранения скончался военнослужащий Нацгвардии
Фото В Виннице убили военнослужащего
Фото В Виннице смертельно ранили нацгвардейца
Фото В центре Винницы зарезали бойца Нацгвардии
Фото В Виннице смертельно ранили военнослужащего: умер в реанимации
Фото От ножевого ранения погиб молодой нацгвардеец
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.05.20, 12:30 Мужчину нашли на улицах города и доставили в реанимацию
Газета День Газета День  ·  25.05.20, 13:40 28-летний житель Винницы, военнослужащий вч 3008, которая подчиняется Нацгвардии получил смертельные телесные повреждения. Инцидент произошел ночью 24 мая. Нацгвардийця с проникающим ранением брюшной…
Униан Униан  ·  25.05.20, 13:50 У травмированного военнослужащего диагностировали проникающее ножевое ранение брюшной полости. Во время оказания медицинской помощи он скончался.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.05.20, 14:04 В Виннице скончался военный, госпитализированный с проникающим ножевым ранением брюшной полости. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в понедельник, 25 мая. "24 мая в реанимационное отделение…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.05.20, 14:19 В Виннице в результате ножевого ранения погиб нацгвардеец
РБК Украина РБК Украина  ·  25.05.20, 14:48 Сегодня, 25 мая, около двух часов ночи в Виннице нашли раненого нацгвардейца. Военного госпитализировали в больницу, однако спасти его не удалось.Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.Как…
Голос.UA Голос.UA  ·  25.05.20, 14:56 В Виннице на перекрестке улиц Шмидта — Брацлавская нашли раненого мужчину. Им оказался 28-летний военный 40-го полка Национальной гвардии. Во время оказания медицинской помощи в больнице военный погиб,…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  25.05.20, 15:14 Військовослужбовець помер від ножового поранення в область черевної порожнини вночі 25 травня
Обозреватель Обозреватель  ·  25.05.20, 15:38 Ему было 28 лет
Страна.ua Страна.ua  ·  25.05.20, 15:50 ...
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  25.05.20, 16:22 Парню было 28 лет.
ForUm ForUm  ·  25.05.20, 16:24 Вчера, 24 мая, в Виннице в результате ножевого ранения погиб 28-летний военнослужащий Национальной гвардии, сообщает пресс-служба областной полиции.Военнослужащий вч 3008 был обнаружен на перекрестке…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  25.05.20, 19:06 В Виннице от ножевых ранений умер 28-летний военнослужащий Нацгвардии. Его обнаружили ночью на улице патрульные полицейские. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.Читайте нас в Telegram: проверенные…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
УЗ создает компанию для реорганизации вокзалов

УЗ создает компанию для реорганизации вокзалов
Коронавирус на Харьковщине: статистика за последние сутки

Коронавирус на Харьковщине: статистика за последние сутки
Украинская власть снова огорчила Кремль

Украинская власть снова огорчила Кремль
Ани Лорак лишила бывшего мужа доли в своей компании

Ани Лорак лишила бывшего мужа доли в своей компании
Коронавірус серйозно вдарив по туристичній сфері Києва: втрати складають $1 млрд

Коронавірус серйозно вдарив по туристичній сфері Києва: втрати складають $1…
Генпрокурор Венедиктова предложила САП продемонстрировать конкретные приговоры судов над коррупционерами

Генпрокурор Венедиктова предложила САП продемонстрировать конкретные приговоры судов над коррупционерами
Кабмин согласовал меморандум о поставках сжиженного газа из США: важные подробности

Кабмин согласовал меморандум о поставках сжиженного газа из США: важные…
В Украине изменили правила прописки: что нужно знать

В Украине изменили правила прописки: что нужно знать
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.