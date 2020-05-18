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В Винницкой области будут судить офицера из РФ за попытку подкупа пограничника

В Винницкой области будут судить офицера из РФ за попытку подкупа пограничника (3 новости)

«В Донецкой области в суд передали обвинительный акт в отношении прокурора одного из отделов Красноармейской местной прокуратуры Донецкой области за…»

В Донецкой области в суд передали обвинительный акт в отношении прокурора одного из отделов Красноармейской местной прокуратуры Донецкой области за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере 91 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"Прокурорами Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора в Селидовский городской суд Донецкой области направлено обвинительное заключение в отношении прокурора одного из отделов Красноармейской местной прокуратуры Донецкой области за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Досудебным расследованием установлено, что прокурор, осуществляя процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления властью или служебным положением (ст. 364 УК Украины), требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 91 тыс. грн от руководителя юридического лица за непривлечение его к уголовной ответственности и закрытие уголовного производства", -...

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РБК Украина РБК Украина  ·  18.05.20, 15:31 В Винницкой области будут судить российского офицера за попытку подкупа пограничника. Ему грозит штраф или лишение свободы до 4 лет.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной…
РБК Украина РБК Украина  ·  18.05.20, 21:58 В Донецкой области в суд передали обвинительный акт в отношении прокурора одного из отделов Красноармейской местной прокуратуры Донецкой области за получение неправомерной выгоды. Досудебное расследование…
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