  1. Главная
  2. Новости
  3. В Винницкой области пьяная девушка наехала на велосипедистку и ее детей
Телеканал 24 Телеканал 24 ·
· Город · Алкогольное опьянение · Область · Водитель · Фото · Пьяный водитель
В Винницкой области пьяная девушка наехала на велосипедистку и ее детей

В Винницкой области пьяная девушка наехала на велосипедистку и ее детей (5 новостей)

«На Винничине пьяная 21-летняя девушка наехала на женщину с малолетними детьми»

В городе Козятин Винницкой области 21-летняя женщина-водитель не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Известно, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения и наехала на 33-летнюю женщину, которая вела в руках велосипед, на котором были двое детей.

Сейчас мать с детьми находятся в больнице. Об этом сообщили в Нацполиции Винницкой области.

В крови женщины, находившейся за рулем иномарки, обнаружили алкоголь. Ее автомобиль перевезли на штрафплощадку. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и причины ДТП.

21-летняя водитель не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где сбила 33-летнюю женщину. Она в руках вела велосипед. На нем находились двое детей 5 и 7 лет. Всех троих пострадавших госпитализировали в больницу, – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.

Пострадавшие мать с детьми находятся в больнице / Фото Нацполиции

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  16.05.20, 21:08 В Казатине водитель автомобиля Opel Vectra совершила наезд на велосипедистку и двух ее малолетних детей. По факту аварии следствием начато уголовное производство. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП…
Факты Факты  ·  16.05.20, 21:20 Обошлось без жертв
Страна.ua Страна.ua  ·  16.05.20, 23:13 ...
Телеграф Телеграф  ·  16.05.20, 23:42 На Винничине пьяная 21-летняя девушка наехала на женщину с малолетними детьми.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Легкие прически за 5 минут: на короткие, средние и длинные волосы (Фото)

Легкие прически за 5 минут: на короткие, средние и длинные…
Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 17 мая

Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 17 мая
&quot;Чилдрен Кинофест&quot; объявил программу

"Чилдрен Кинофест" объявил программу
Россия проиграла экономическую борьбу: Орешкин назвал главную причину провала

Россия проиграла экономическую борьбу: Орешкин назвал главную причину провала
Эстония завершает режим чрезвычайного положения

Эстония завершает режим чрезвычайного положения
Российский политолог объяснил, почему Путин так держится за власть

Российский политолог объяснил, почему Путин так держится за власть
Вчені вияснили, як хижі рослини навчилися перетравлювати м&#039;ясо

Вчені вияснили, як хижі рослини навчилися перетравлювати м'ясо
Трамп планирует возобновить финансирование ВОЗ

Трамп планирует возобновить финансирование ВОЗ
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.