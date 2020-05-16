В Винницкой области пьяная девушка наехала на велосипедистку и ее детей (5 новостей) «На Винничине пьяная 21-летняя девушка наехала на женщину с малолетними детьми»

В городе Козятин Винницкой области 21-летняя женщина-водитель не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Известно, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения и наехала на 33-летнюю женщину, которая вела в руках велосипед, на котором были двое детей.

Сейчас мать с детьми находятся в больнице. Об этом сообщили в Нацполиции Винницкой области.

В крови женщины, находившейся за рулем иномарки, обнаружили алкоголь. Ее автомобиль перевезли на штрафплощадку. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и причины ДТП.

21-летняя водитель не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где сбила 33-летнюю женщину. Она в руках вела велосипед. На нем находились двое детей 5 и 7 лет. Всех троих пострадавших госпитализировали в больницу, – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.

Пострадавшие мать с детьми находятся в больнице / Фото Нацполиции