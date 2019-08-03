  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. В воскресенье Украину накроет активный циклон
Общество
Фокус Фокус ·
· Синоптик · Синоптики
В воскресенье Украину накроет активный циклон

В воскресенье Украину накроет активный циклон (4 новости)

«В Украину с Балкан перемещается активный циклон, однако Киев каким-то удивительным образом попытается избежать его влияния. Погода в Киеве на…»

В воскресенье, 4 августа, в Украину доберется активный циклон, который надвигается со стороны Балкан. По данным Укргидрометцентра, завтра солнечно и сухо будет только на территории Киева и области, а также Черниговской области. Все остальные регионы страны будут заливать дожди, местами с градом, грозами и шквалами. "Кто находится на юге Украины, юго-востоке, в Приазовье, в Днепре, Кропивницком и их районах, на Востоке Украины – туда направляется циклон!", – сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. По ее словам, в течение завтрашнего дня там ожидаются сильные ливни с грозами и градом, а также шквалами ветра. В приморских районах высокая вероятность шторма. На западе страны также пройдут дожди, но будут менее интенсивными, как и в Винницкой, Полтавской, а также Черкасской областях. Температура воздуха в среднем будет составлять от 20 до 25 градусов, а на юг и восток придет похолодание, где температура снизится до 18–20 градусов тепла. Воскресенье в Киеве будет преимущественно сухим, но достаточно прохладным, с сильными порывами ветра. Столбики термометров в столице будут держаться на уровне 20–22 градусов тепла. Как ранее сообщал Фокус: Июль в Киеве стал самым холодным за последние 20 лет. Холоднее всего было 11 июля, когда минимальная температура воздуха под утро опустилась до 11,5 °С. В это же время, июль стал самым жарким месяцем в мире за всю историю исследований. По словам ученых, земля переживает беспрецедентное потепление.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главред Главред  ·  03.08.19, 14:25 В Украину с Балкан перемещается активный циклон, однако Киев каким-то удивительным образом попытается избежать его влияния. Погода в Киеве на завтра - на воскресенье, 4 августа, прогнозируется более-менее...
РБК Украина РБК Украина  ·  03.08.19, 14:47 Погода в Украине 4 августа будет штормовой, ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалы ветра. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу синоптика Наталки Диденко в Facebook.По прогнозу синоптика,…
ForUm ForUm  ·  03.08.19, 15:46 Погода в Украине 4 августа будет штормовой, ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалы ветра. Об этом сообщается на странице синоптика Наталки Диденко в Facebook.По прогнозу синоптика, в…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
В воскресенье Украину накроет активный циклон

В воскресенье Украину накроет активный циклон
Аэропорт Хитроу отменил 177 рейсов из-за забастовки

Аэропорт Хитроу отменил 177 рейсов из-за забастовки
Разозлила собака: в Соцгороде подвыпивший посетитель кафе открыл огонь по людям

Разозлила собака: в Соцгороде подвыпивший посетитель кафе открыл огонь по…
Украинский паралимпиец с рекордом переплыл Ла-Манш (Видео)

Украинский паралимпиец с рекордом переплыл Ла-Манш (Видео)
Меган Маркл и принц Гарри отписались от всех в Instagram

Меган Маркл и принц Гарри отписались от всех в Instagram
В Запорожье совершено разбойное нападение на отделение почты - СМИ

В Запорожье совершено разбойное нападение на отделение почты - СМИ
В Киеве на месяц частично перекрыли Южный мост

В Киеве на месяц частично перекрыли Южный мост
Суд определился с наказанием для Кэти Перри за плагиат

Суд определился с наказанием для Кэти Перри за плагиат
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Із Запоріжжя в подорож на &quot;чайці&quot; рушили послідовники козаків: яка мета шукачів пригод (Відео)

Із Запоріжжя в подорож на "чайці" рушили послідовники козаків: яка…
Журналисты не нужны: Богдан ответил по поводу скандальной истории с его «увольнением»

Журналисты не нужны: Богдан ответил по поводу скандальной истории с…
Зеленский жестко ответил на &quot;отставку&quot; Богдана: сеть в замешательстве

Зеленский жестко ответил на "отставку" Богдана: сеть в замешательстве
Завтра в Украине ожидаются грозовые дожди, порывы ветра и шквалы

Завтра в Украине ожидаются грозовые дожди, порывы ветра и шквалы
Как питаться и не набрать вес: диетолог раскрыла секреты популярного продукта

Как питаться и не набрать вес: диетолог раскрыла секреты популярного…
Протесты в Москве: количество задержанных достигло 600 человек

Протесты в Москве: количество задержанных достигло 600 человек
Дача в августе: что нужно успеть сделать на участке

Дача в августе: что нужно успеть сделать на участке
Ну очень надо в магазин: как пешеход в Одессе уличную реку в брод переходил, - ВИДЕО

Ну очень надо в магазин: как пешеход в Одессе уличную…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.