В воскресенье Украину накроет активный циклон

В воскресенье, 4 августа, в Украину доберется активный циклон, который надвигается со стороны Балкан. По данным Укргидрометцентра, завтра солнечно и сухо будет только на территории Киева и области, а также Черниговской области. Все остальные регионы страны будут заливать дожди, местами с градом, грозами и шквалами. "Кто находится на юге Украины, юго-востоке, в Приазовье, в Днепре, Кропивницком и их районах, на Востоке Украины – туда направляется циклон!", – сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. По ее словам, в течение завтрашнего дня там ожидаются сильные ливни с грозами и градом, а также шквалами ветра. В приморских районах высокая вероятность шторма. На западе страны также пройдут дожди, но будут менее интенсивными, как и в Винницкой, Полтавской, а также Черкасской областях. Температура воздуха в среднем будет составлять от 20 до 25 градусов, а на юг и восток придет похолодание, где температура снизится до 18–20 градусов тепла. Воскресенье в Киеве будет преимущественно сухим, но достаточно прохладным, с сильными порывами ветра. Столбики термометров в столице будут держаться на уровне 20–22 градусов тепла. Как ранее сообщал Фокус: Июль в Киеве стал самым холодным за последние 20 лет. Холоднее всего было 11 июля, когда минимальная температура воздуха под утро опустилась до 11,5 °С. В это же время, июль стал самым жарким месяцем в мире за всю историю исследований. По словам ученых, земля переживает беспрецедентное потепление.