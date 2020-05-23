В Вышгороде несовершеннолетний застрелил экс-бойца "Айдара": полиция задержала подозреваемых (4 новости) «Шестнадцатилетний парень застрелил 45-летнего ветерана АТО Игоря Корниенко (Корней) в Вышгороде в ночь на 22 мая, - сообщает LB»

В Вышгороде правоохранители задержали группу причастных к убийству 45-летнего местного жителя, в том числе четверых несовершеннолетних, сообщает полиция Киевской области. Экс-нардеп Игорь Мосийчук утверждает, что погибший - бывший боец батальона "Айдар" Игорь Корниенко.

По словам Мосийчука, группа подростков напала на двоих ветеранов АТО. "По предварительной информации двое мужчин в 3:00 возвращались домой с работы (работали охранниками). При себе имели оружие. Группа местной шпаны пристала к мужчинам. В ходе конфликта нападавшие завладели оружием и застрелили бойца", - рассказал он.

Аналогичную версию озвучивают и в полиции. А судя по предоставленному ими фото, убийство совершили из автомата Калашникова. "Сегодня, около 3 часов ночи, произошло столкновение между группой молодых людей и двумя взрослыми мужчинами. Во время драки один из компании, где были несовершеннолетние, заметил у своего противника в сумке оружие. Выхватил его и совершил прицельный выстрел в него. В это время один из компании стрелка сильно ударил другого мужчину, который потерял сознание. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении", - отметили правоохранители.

Придя в себя, пострадавший вызвал полицию. А мужчина, получивший огнестрельное ранение, умер на месте происшествия. Его тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Во время проведения поисковых мероприятий были выявлены и задержаны все участники инцидента. "Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, и один 19-летний парень. Среди задержанных - 16-летний несовершеннолетний, основательно подозревается в умышленном убийстве 45-летнего жителя Вышгорода. Злоумышленник временно проживает на Сумщине", - сообщают полицейские.

По факту начаты два уголовных производства - по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Решается вопрос о сообщении о подозрении задержанным.

Ранее столичные правоохранители рассказали, как поймали троих мужчин, которые хотели незаконно вывезти около 60 килограммов лосиных рогов из зоны ЧАЭС. Полиция изъяла рога диких животных, которые нарушители намеревались продать на черном рынке.