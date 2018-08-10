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В Японии над горами пропал спасательный вертолет с 9 людьми на борту (5 новостей) «Управление полетами потеряло связь с вертолетом неподалеку от активного вулкана Кусацу-Сиранэ»

В центральной японской префектуре Гумма пропал спасательный вертолет с девятью людьми на борту, сообщает Kyodo.

По словам местных властей, связь с вертолетом была утеряна управлением полетами сегодня утром в районе активного вулкана Кусацу-Сиранэ, который извергался в начале этого года.

На момент происшествия на борту находилось девять человек - четыре сотрудника по борьбе со стихийными бедствиями и пять пожарных.

Экипаж вертолета должен был с воздуха осмотреть состояние горных троп на границе префектур Гумма и Нагано.

В японском МИДе заявили, что Япония, США и Южная Корея готовы гарантировать…

В полиции предполагают, что вертолет либо разбился, либо совершил где-то аварийную посадку.

Ранее на севере Пекина разбился вертолет - пострадали четыре человека.

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Обновлено в 09:57 По словам местных властей, связь с вертолетом была утеряна управлением полетами сегодня утром в районе активного вулкана Кусацу-Сиранэ, который извергался в начале этого года.

Обновлено в 10:18 Управление полетами потеряло связь с вертолетом неподалеку от активного вулкана Кусацу-Сиранэ.