В Японии над горами пропал спасательный вертолет с 9 людьми на борту

В центральной японской префектуре Гумма пропал спасательный вертолет с девятью людьми на борту, сообщает Kyodo.
По словам местных властей, связь с вертолетом была утеряна управлением полетами сегодня утром в районе активного вулкана Кусацу-Сиранэ, который извергался в начале этого года.
На момент происшествия на борту находилось девять человек - четыре сотрудника по борьбе со стихийными бедствиями и пять пожарных.
Экипаж вертолета должен был с воздуха осмотреть состояние горных троп на границе префектур Гумма и Нагано.
В полиции предполагают, что вертолет либо разбился, либо совершил где-то аварийную посадку.
Ранее на севере Пекина разбился вертолет - пострадали четыре человека.
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Обновлено в 09:57 По словам местных властей, связь с вертолетом была утеряна управлением полетами сегодня утром в районе активного вулкана Кусацу-Сиранэ, который извергался в начале этого года.
Обновлено в 10:18 Управление полетами потеряло связь с вертолетом неподалеку от активного вулкана Кусацу-Сиранэ.