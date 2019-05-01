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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 10:39
· Япония · Конституция
В Японии новый император взошел на престол

В Японии новый император взошел на престол (9 новостей и 1 видео)

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Новоназначенный император Японии Нарухито в своем первом обращении к обществу пообещал действовать в соответствии с Конституцией и волей народа и поблагодарил покинувшего престол отца Акихито.

"Я также клянусь, что буду действовать в соответствии с Конституцией и выполнять свои обязанности как символ государства и единства народа Японии, всегда обращая свои мысли к народу... Я искренне молюсь за счастье народа и дальнейшее развитие нации, а также за мир во всем мире", - сказал Нарухито во время особой церемонии по вступлению на престол в зале Сэйдэн Мацу-но-ма императорского дворца.

"Когда я думаю о той важной ответственности, которую я взял на себя, меня переполняет чувство торжественности", - добавил он.

Нарухито пообещал, что вступая на престол, он будет ориентироваться на своего отца Акихито и прежних императоров Японии.

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"Я хотел бы выразить искреннее уважение и признательность Его Величеству Почетному императору за его службу в качестве символа государства и единства народа Японии", - подчеркнул новый император Японии.

Наканун император Японии Акихито отрекся от престола, объявил о своем уходе на покой и выразил благодарность народу страны.

Он считается 125-м императором династии, непрерывно правящей Японией с 660 года до нашей эры, когда первым японским монархом стал Дзимму.

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Обновлено в 09:46 В ней приняли участие почти 270 человек, включая императрицу Масако, премьер-министра Синдзо Абэ и других чиновников, сообщает AFP.

Обновлено в 10:39 В стране началась новая эпоха "Рейва".

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Фото Новый император Японии взошел на престол
Фото В Японии на престол взошел новый император: фото церемонии
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Фото Новый император Японии Нарухито пообещал действовать в соответствии с Конституцией
Фото В Японии новый император взошел на престол
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РБК Украина РБК Украина  ·  01.05.19, 06:57 В Японии состоялась церемония восшествия на престол нового императора Нарухито. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.Как сообщается, Нарухито во время церемонии поклялся строго соблюдать конституцию…
Обозреватель Обозреватель  ·  01.05.19, 07:18 Церемония прошла в Императорском дворце
Joinfo Joinfo  ·  01.05.19, 08:13 Японский император Акихито восседал на Хризантемовом троне в течение трех десятков лет. Добровольно уйдя в отставку из-за проблем со здоровьем, он освободил престол для своего сына. Подобного в Японии…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  01.05.19, 08:42 Император Нарухито в своем первом обращении к обществу в новом статусе пообещал действовать в соответствии с Конституцией и волей народа и поблагодарил покинувшего престол отца Акихито.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  01.05.19, 08:54 Новый император Японии Нарухито пообещал действовать в соответствии с Конституцией.
MIGnews MIGnews  ·  01.05.19, 09:15 Нарухито во время церемонии поклялся строго соблюдать конституцию Японии.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  01.05.19, 09:46 Япония получила нового императора. Им стал наследный принц – 59-летний Нарухито. Церемония восхождения на престол состоялась 1 мая в Императорском дворце. В ней приняли участие почти 270 человек, включая…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  01.05.19, 10:39 В стране началась новая эпоха "Рейва".
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