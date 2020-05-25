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В Японии отменено чрезвычайное положение, введенное из-за коронавируса

В Японии отменено чрезвычайное положение, введенное из-за коронавируса (5 новостей)

«В стране от COVID-19 продолжают лечиться 2317 человек»

Япония с сегодняшнего дня окончательно вышла из режима чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса. Особый режим отменили в пяти оставшихся регионах.Сегодня правительство Японии отменяет режим чрезвычайного положения в стране, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает телеканал NHK.

По словам премьер-министра Синдзо Абэ, сегодня отменят режим ЧП в пяти префектурах страны: в столичном округе Токио, префектурах Тиба, Канагава, Сайтама и Хоккайдо. Это последние регионы Японии, где сохранялась чрезвычайная ситуация из-за COVID-19.

Абэ отметил, что деловая активность в Японии возобновится поэтапно. Он подчеркнул, что правительство будет думать, как граждане страны могут вести бизнес и привычную жизнь, одновременно не рискуя заразиться.

Ограничительные меры в Японии были значительно более мягкими, чем в других странах. Людям не запрещено было посещать магазины, гулять и заниматься спортом. Однако необходимость изоляции привела к снижению деловой активности....

ФОТО К НОВОСТИ: «В Японии отменено чрезвычайное положение, введенное из-за коронавируса»
Фото В Японии отменили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Фото Правительство Японии отменяет чрезвычайное положение, введенное из-за коронавируса
Фото Япония отменяет чрезвычайное положение, введенное из-за коронавируса
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РБК Украина РБК Украина  ·  25.05.20, 15:43 В понедельник, 25 мая, Япония отменяет чрезвычайное положение по всей стране, введенное из-за пандемии коронавируса. В стране считают, что побороли вирус за 1,5 месяца.Об этом сообщает CNN.Премьер-министр…
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