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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 14:11
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В Японии представили роботизированный хвост для людей: видео

В Японии представили роботизированный хвост для людей: видео (6 новостей и 1 видео)

«Конструкция должна помочь балансировать тем, кто начал плохо ходить»

Ученые из японского Университета Кэйо создали роботизированный хвост, который мог бы выступить балансиром для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает Naked Science в четверг, 8 августа. 

Исследователи утверждают, что сила, которую создает качание хвоста, может изменить положение центра тяжести человека и выступить альтернативой привычной трости. Изобретение, копирующее хвост морского конька, получило название Arque. Оно использует ряд искусственных позвонков и пневматические мышцы, чтобы двигаться, отвечая на изменение положения тела носителя.

Суставы хвоста состоят из четырех защитных пластин. Пластины соединены между собой с помощью эластичных шнуров, а позвонки прикреплены к ним при помощи пружинного механизма, имитирующего сопротивление и компенсирующего тангециальные силы, появляющиеся, когда устройство начинает двигаться. 

По словам ученых, изобретение также можно использовать при подключении к виртуальной реальности.

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Обновлено в 13:06 Хвост может помочь людям, которым сложно стоять на ногах и держать равновесие. Ученые рассчитывают, что изобретение сможет стать альтернативой трости.

Обновлено в 14:11 Конструкция должна помочь балансировать тем, кто начал плохо ходить.

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Униан Униан  ·  08.08.19, 09:00 Устройство может выступать балансиром для людей, которые по той или иной причине плохо стоят на ногах.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  08.08.19, 09:35 Ученые из японского Университета Кэйо создали роботизированный хвост, который, по их мнению, станет не только отличным элементом косплея, но выступит балансиром для людей, которые по тем или иным причинам…
Прямий Прямий  ·  08.08.19, 12:01 Японские ученые из университета Кейо создали роботизированный хвост, который может служить балансиром для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает TechXplore. Как пишет издание,…
MIGnews MIGnews  ·  08.08.19, 13:06 Хвост может помочь людям, которым сложно стоять на ногах и держать равновесие. Ученые рассчитывают, что изобретение сможет стать альтернативой трости.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  08.08.19, 14:11 Конструкция должна помочь балансировать тем, кто начал плохо ходить.
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