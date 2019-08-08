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В Японии представили роботизированный хвост для людей: видео (6 новостей и 1 видео) «Конструкция должна помочь балансировать тем, кто начал плохо ходить»

Ученые из японского Университета Кэйо создали роботизированный хвост, который мог бы выступить балансиром для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает Naked Science в четверг, 8 августа.

Исследователи утверждают, что сила, которую создает качание хвоста, может изменить положение центра тяжести человека и выступить альтернативой привычной трости. Изобретение, копирующее хвост морского конька, получило название Arque. Оно использует ряд искусственных позвонков и пневматические мышцы, чтобы двигаться, отвечая на изменение положения тела носителя.

Суставы хвоста состоят из четырех защитных пластин. Пластины соединены между собой с помощью эластичных шнуров, а позвонки прикреплены к ним при помощи пружинного механизма, имитирующего сопротивление и компенсирующего тангециальные силы, появляющиеся, когда устройство начинает двигаться.

По словам ученых, изобретение также можно использовать при подключении к виртуальной реальности.

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Обновлено в 13:06 Хвост может помочь людям, которым сложно стоять на ногах и держать равновесие. Ученые рассчитывают, что изобретение сможет стать альтернативой трости.

Обновлено в 14:11 Конструкция должна помочь балансировать тем, кто начал плохо ходить.