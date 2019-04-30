В Японии впервые за двести лет император отрекается от престола (5 новостей) «Это первое отречение императора в стране за последние 200 лет»

Император Японии Акихито сегодня, 30 апреля, отрекся от престола. Церемония отречения от престола состоялась в стране впервые за 200 лет.

Церемония прошла в Императорском дворце, пишет NHK.

Сначала от имени общественности благодарность императору выразил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Затем император последний раз в этом статусе обратился к народу.

Акихито занял престол в возрасте 55 лет. Он стал первым императором Японии, роль которого закреплена в Конституции как "символ государства". Он начал эру "Хэйсэй", что означает "установление мира" в 1989 году.

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Почему император Японии Акихито отрекся от престола? Три года назад Акихито, который родился в 1933 году, выразил сомнение в том, что его преклонный возраст позволит ему и дальше выполнять обязанности.

Эти слова расценили как желание оставить престол. Однако никаких юридических норм для такого шага не было. Однако народ Японии выразил поддержку Акихито, поэтому парламент принял закон, который допустил возможность отречения.

Император Японии Акихито отрекся от престола: смотрите видео

Что известно о новом императоре? Японский престол займет 59-летний сын Акихито – наследный принц Нарухито. Правление следующего японского императора будет известно как "эпоха Рейва", что означает "благодатная гармония". Она начнется 1 мая, когда наследный принц Нарухито вступит на престол и станет 126-м императором Японии.

Наследный принц Нарухито // Фото: AFP

К слову, изменение названия эпохи является важным событием в Японии, поскольку она используется при чеканке монет, производстве календарей, а также в официальных документах.