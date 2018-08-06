В Южном Судане закончилась гражданская война

Согласно договору, подписанному президентом Южного Судана Сальвой Кииром и экс-вице-президентом Риком Мачаром, руководить страной будут они оба.5 августа президент Южного Судана Сальва Киир подписал мирный договор и договор о разделении власти в стране с бывшим вице-президентом Риком Мачаром. Об этом сообщает Reuters.

Документ предусматривает разделение власти между народностями динка, к которой принадлежит Киир, и нуэр, представителем которой является Мачар.

Согласно подписанному при посредничестве Судана договору, Мачар снова займет должность вице-президента.

Независимость Южного Судана была провозглашена в 2011 году. Гражданский конфликт в этой стране начался в 2013 году. Тогда президент Сальва Киир заявил о предотвращении государственного переворота, обвинив в его организации вице-президента Рика Мачара.

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За время войны между двумя народностями погибли несколько десятков тысяч человек, отмечает агентство. В результате конфликта пострадала экономика страны, которая в значительной степени зависит от добычи нефти.

Обновлено в 10:52 Об этом сообщает

Обновлено в 11:00 "Мое правительство и я знаем, каких финансовых и политических потерь нанес этот конфликт правительства, региона и всего континента", - сказал Киир.