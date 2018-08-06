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Гордон Гордон · · Обновлено в 11:00
· Конфликт
В Южном Судане закончилась гражданская война

В Южном Судане закончилась гражданская война (6 новостей)

«В Южном Судане закончилась пятилетняя гражданская война»

Согласно договору, подписанному президентом Южного Судана Сальвой Кииром и экс-вице-президентом Риком Мачаром, руководить страной будут они оба.5 августа президент Южного Судана Сальва Киир подписал мирный договор и договор о разделении власти в стране с бывшим вице-президентом Риком Мачаром. Об этом сообщает Reuters.

Документ предусматривает разделение власти между народностями динка, к которой принадлежит Киир, и нуэр, представителем которой является Мачар.

Согласно подписанному при посредничестве Судана договору, Мачар снова займет должность вице-президента.

Независимость Южного Судана была провозглашена в 2011 году. Гражданский конфликт в этой стране начался в 2013 году. Тогда президент Сальва Киир заявил о предотвращении государственного переворота, обвинив в его организации вице-президента Рика Мачара.

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За время войны между двумя народностями погибли несколько десятков тысяч человек, отмечает агентство. В результате конфликта пострадала экономика страны, которая в значительной степени зависит от добычи нефти.

Обновлено в 10:52 Об этом сообщает

Обновлено в 11:00 "Мое правительство и я знаем, каких финансовых и политических потерь нанес этот конфликт правительства, региона и всего континента", - сказал Киир.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Южном Судане закончилась гражданская война»
Фото В Южном Судане, где пять лет длится гражданский конфликт, подписали мирный договор
Фото Конец гражданской войны: В Южном Судане стороны подписали мирный договор
Фото В Южном Судане подписанием мирного соглашения положили конец пятилетней гражданской войне
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Facenews Facenews  ·  06.08.18, 01:45 Представители двух народностей - президент и бывший вице-президент - подписали мирный договор и договор о разделении власти в стране. Пятилетняя гражданская война унесла десятки тысяч жизней.Стороны конфликта…
Канал 112 Канал 112  ·  06.08.18, 03:57 Нынешний президент и бывший вице-президент - подписали мирный договор и договор о разделении власти в стране. Гражданская война в Южном Судане закончилась. Об этом сообшает DW.com.  Подписанный договор…
Телеграф Телеграф  ·  06.08.18, 06:23 В Южном Судане закончилась пятилетняя гражданская война.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  06.08.18, 10:52 В Южном Судане подписали мирный договор после 5 лет гражданской войны. Стороны конфликта договорились разделить власть в стране. Об этом сообщает
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Газета День Газета День  ·  06.08.18, 11:00 Президент Южного Судана Салва Киир и бывший вице президент Риек Машар подписали мирное соглашение, которое положило конец пятилетней гражданской войне Об этом сообщает Deutsche Welle. "Мое правительство…
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