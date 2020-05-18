В Южной Кореи заявили, что больные с повторным COVID-19

Представители здравоохранения Южной Кореи сообщили, что пациенты, у которых после выписки из больницы был подтвержден положительный результат на коронавирус, не заразны. Об этом сообщает CNN.
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В Южной Корее провели лабораторный анализ 108 случаев и эпидемиологическое расследование 285 случаев, чтобы определить, следует ли помещать пациентов с коронавирусом в карантин на две недели после выписки из больницы.
Медики проверили 790 близких контактов 285 человек, которые после выздоровления дали положительный результат на вирус, но не обнаружили, чтобы они кого-нибудь заразили.
После этого южнокорейские чиновники удалили руководство, рекомендующее выздоровевшим пациентам пройти еще две недели карантина.
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