В Запорожье мужчина угрожал взорвать "Днепрогэс" (3 новости) «Так, 4 августа, в 22:50, в Днепровский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от дежурного Департамента службы чрезвычайных ситуаций о том, что к ним позвонил…»

Ранее судимый гражданин 1990 года рождения, находясь в состоянии опьянения, звонил в ГСЧС с плотины "ДнепроГЭС" и утверждал, что собирается ее подорвать.Запорожские полицейские в ночь на 5 августа задержали на плотине "ДнепроГЭС" мужчину, который угрожал взорвать сооружение. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.

"4 августа в 22.50 в Днепровский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от дежурного департамента Госсслужбы по чрезвычайным ситуациям о том, что им позвонил неизвестный с угрозами взорвать плотину "ДнепроГЭС". На место происшествия немедленно был направлен наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа. На плотине они обнаружили гражданина, который находился в состоянии алкогольного опьянения", рассказали в пресс-службе.

Личность злоумышленника установлена это житель Запорожского района 1990 года рождения. Изъят мобильный телефон, с которого он звонил в ГСЧС.

В Харькове грузовик упал с моста

Открыто уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.