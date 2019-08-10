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Происшествия
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 12:38
· Взрыв
В Запорожье произошел взрыв на АЗС, есть пострадавший

В Запорожье произошел взрыв на АЗС, есть пострадавший (6 новостей)

«В Запорожье на территории газовой автозаправочной станции во время заправки произошел взрыв газового баллона с дальнейшим возгоранием автомобиля, пострадал один…»

В Запорожье на территории газовой автозаправочной станции произошел хлопок газового баллона с дальнейшим возгоранием автомобиля. Пострадал один человек, сообщает ГСЧС в субботу, 10 августа.

"В 5:25 в городе Запорожье по ул. Донецкое шоссе, 2а на территории газовой автозаправки во время заправки произошел хлопок газового баллона автомобиля с последующим возгоранием автомобиля, в результате чего пострадал один человек", – говорится в сообщении.

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в 5:42. В результате возгорания уничтожен один автомобиль и повреждены две автозаправочные колонки.

К тушению привлекалось девять человек личного состава и две единицы техники ГСЧС.

КПВВ
КПВВ "Гнутово" прекратил работу из-за опасности взрывов

Cмотрите фотогалерею: В Запорожье на АЗС прогремел взрыв, есть пострадавшие

Ранее стало известно, что во Львове произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Были эвакуированы 10 человек.

Также сообщалось, что в Киеве мужчина оставил мать в охваченной огнем квартире, а сам пошел пить пиво. Женщина звала о помощи с балкона.

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Обновлено в 11:17 Утром 10 августа в Запорожье произошел взрыв на автоматической заправочной станции, пострадал один человек. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел сегодня в 5:25 по улице Донецкое шоссе, 2а. "На территории АЗС во время заправки произошел хлопок…

Обновлено в 12:38 «10 августа в 05 ч. 25 мин. в г. Запорожье по ул. Донецкое шоссе, 2а на территории газовой автозаправки во время заправки произошел хлопок газового баллона автомобиля с последующим возгоранием автомобиля, в результате чего пострадал 1 человек», - говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Запорожье произошел взрыв на АЗС, есть пострадавший»
Фото В Запорожье произошел взрыв на АЗС, есть пострадавший
Фото В Запорожье на АЗС прогремел взрыв, есть пострадавшие
Фото В Запорожье в результате взрыва на АЗС пострадал один человек
Фото В Запорожье произошел взрыв на АЗС: пострадал один человек
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.08.19, 09:45 В Запорожье на территории газовой автозаправочной станции во время заправки произошел взрыв газового баллона с дальнейшим возгоранием автомобиля, пострадал один человек.
РБК Украина РБК Украина  ·  10.08.19, 09:46 В Запорожье утром 10 августа произошел взрыв на территории газовой автозаправки, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госслужбы Украины по чрезвычайным…
Гордон Гордон  ·  10.08.19, 09:55 Сегодня в 5.25 утра на территории газовой заправки взорвался газовый баллон автомобиля. Возникший пожар спасатели ликвидировали за несколько минут. Есть пострадавший.Сегодня утром в Запорожье произошел…
Голос.UA Голос.UA  ·  10.08.19, 11:17 Утром 10 августа в Запорожье произошел взрыв на автоматической заправочной станции, пострадал один человек. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел сегодня…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ForUm ForUm  ·  10.08.19, 12:38 В Запорожье сегодня на автозаправке произошел взрыв метанового баллона автомобиля, водитель получил ожоги ног.Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.«10 августа в 05 ч. 25 мин. в г. Запорожье…
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