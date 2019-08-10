В Запорожье произошел взрыв на АЗС, есть пострадавший (6 новостей) «В Запорожье на территории газовой автозаправочной станции во время заправки произошел взрыв газового баллона с дальнейшим возгоранием автомобиля, пострадал один…»

В Запорожье на территории газовой автозаправочной станции произошел хлопок газового баллона с дальнейшим возгоранием автомобиля. Пострадал один человек, сообщает ГСЧС в субботу, 10 августа.

"В 5:25 в городе Запорожье по ул. Донецкое шоссе, 2а на территории газовой автозаправки во время заправки произошел хлопок газового баллона автомобиля с последующим возгоранием автомобиля, в результате чего пострадал один человек", – говорится в сообщении.

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в 5:42. В результате возгорания уничтожен один автомобиль и повреждены две автозаправочные колонки.

К тушению привлекалось девять человек личного состава и две единицы техники ГСЧС.

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Обновлено в 11:17 Утром 10 августа в Запорожье произошел взрыв на автоматической заправочной станции, пострадал один человек. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел сегодня в 5:25 по улице Донецкое шоссе, 2а. "На территории АЗС во время заправки произошел хлопок…

Обновлено в 12:38 «10 августа в 05 ч. 25 мин. в г. Запорожье по ул. Донецкое шоссе, 2а на территории газовой автозаправки во время заправки произошел хлопок газового баллона автомобиля с последующим возгоранием автомобиля, в результате чего пострадал 1 человек», - говорится в сообщении.