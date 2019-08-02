В Запорожье совершено разбойное нападение на отделение почты - СМИ (3 новости) «В Запорожье грабители с пистолетом и ножом совершили разбойное нападение на почтовое отделение. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет УНН.…»

В Запорожье грабители с пистолетом и ножом совершили разбойное нападение на почтовое отделение. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Двое неустановленных мужчин в балаклавах с ножом и пистолетом в руках ворвались в почтовое отделение в Запорожье. Нападавшие угрожали применить оружие к присутствующим в помещении работникам. После этого грабители забрали из кассы деньги в сумме около 6000 гривен и скрылись с места преступления.

Начато досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).