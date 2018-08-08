В Запорожье уничтожили сквер Яланского, на месте которого запланировано строительство торгового центра. Опустошенный участок земли, где находился сквер, журналисты сняли с высоты птичьего полета. Об этом передает в среду, 8 августа, местное издание 061.ua. В частности, на видео зафиксирована работа по очистке территории и уже спиленные деревья. По данным издания, всего рабочие спилили около 500 деревьев. Отмечается, что против уничтожения сквера выступали местные жители и активисты. Молодой человек приковала себя к дереву в знак протеста. На место вызвали полицию, однако правоохранители заявили, что уничтожение деревьев проходит в рамках закона. Как сообщается, участок под сквером находится в долгосрочной аренде у фирмы Ленд Девелопмент, принадлежащей депутату горсовета Владимиру Кальцеву. Он заявлял о намерении построить на месте сквера торговый центр. Сквер радовал горожан с 60-х годов прошлого века. Его уничтожили за несколько часов.