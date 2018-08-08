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В Запорожье уничтожили сквер ради строительства торгового центра

В Запорожье уничтожили сквер ради строительства торгового центра (4 новости и 1 видео)

«Журналисты показали опустошенный участок земли в Запорожье, где находился сквер Яланского, с высоты птичьего полета»

В Запорожье уничтожили сквер Яланского, на месте которого запланировано строительство торгового центра. Опустошенный участок земли, где находился сквер, журналисты сняли с высоты птичьего полета. Об этом передает в среду, 8 августа, местное издание 061.ua. В частности, на видео зафиксирована работа по очистке территории и уже спиленные деревья. По данным издания, всего рабочие спилили около 500 деревьев. Отмечается, что против уничтожения сквера выступали местные жители и активисты. Молодой человек приковала себя к дереву в знак протеста. На место вызвали полицию, однако правоохранители заявили, что уничтожение деревьев проходит в рамках закона. Как сообщается, участок под сквером находится в долгосрочной аренде у фирмы Ленд Девелопмент, принадлежащей депутату горсовета Владимиру Кальцеву. Он заявлял о намерении построить на месте сквера торговый центр. Сквер радовал горожан с 60-х годов прошлого века. Его уничтожили за несколько часов.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Запорожье уничтожили сквер ради строительства торгового центра»
Фото Торговый центр на месте сквера в Запорожье: опустошенный участок земли показали с высоты птичьего полета
Фото Пустота и пни: показали сквер, который уничтожили ради ТРЦ
Фото В Запорожье уничтожили сквер ради строительства торгового центра
Фото В Запорожье уничтожили сквер ради строительства торгового центра
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Новое Время Новое Время  ·  08.08.18, 10:09 Журналисты показали опустошенный участок земли в Запорожье, где находился сквер Яланского, с высоты птичьего полета.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  08.08.18, 10:22 В Запорожье за ​​несколько часов уничтожили сквер Яланского. Вырубили около 500 деревьев. Вместо них планируется стройка торгово-развлекательного центра. Земля под сквером находится в аренде у фирмы "Ленд…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  08.08.18, 10:59 В Запорожье уничтожили сквер Яланского, на месте которого запланировано строительство торгового центра. Опустошенный участок земли, где находился сквер, журналисты сняли с высоты птичьего полета, передает…
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