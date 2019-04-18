В Запорожье задержан боевик «Л/ДНР»

После реабилитации в Запорожье боевик планировал вернуться на временно оккупированную территорию Донбасса и продолжить деятельность в рядах незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР", рассказали в Службе безопасности Украины.В Запорожье правоохранители задержали боевика террористических организаций "Л/ДНР". Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба СБУ.

"Житель областного центра в мае 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь на "должности" стрелка так называемого "второго батальона 11-й отдельной мотострелковой бригады первого армейского корпуса "Восток" ДНР", он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции на территории Донецкой области", рассказали в пресс-службе.

В октябре 2015 года он покинул ряды незаконных вооруженных формирований "ДНР" и поступил в "седьмой батальон отдельной мотострелковой бригады второго армейского корпуса" террористической организации "ЛНР", сообщили в ведомстве.

"После полученного ранения боевик приехал в Запорожье на реабилитацию и временно устроился на работу в одну из частных охранных структур. Сотрудники СБУ задокументировали, что, находясь в городе, злоумышленник поддерживал связи с представителями террористических организаций "Л/ДНР". По оперативной информации, он планировал вернуться на временно оккупированную территорию Украины и присоединиться к боевикам", отметили в пресс-службе.

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Во время обыска в доме злоумышленника обнаружили средства связи, с помощью которых он общался с представителями незаконных вооруженных формирований, рассказали в СБУ.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.