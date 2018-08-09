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В Запорожье жители с дракой снесли забор вокруг уничтоженного сквера

В Запорожье жители с дракой снесли забор вокруг уничтоженного сквера (4 новости)

«В Запорожье протестующие снесли забор вокруг вырубленного сквера, на месте которого арендатор начал строительство ТЦ»

В четверг, 9 августа, в Запорожье активисты разрушили забор, установленный по периметру опустошенного застройщиком сквера Яланского.Местные жители выступают против строительства на месте сквера скандального ТРЦ компанией Ленд Девелопмент, принадлежащей депутату горсовета Владимиру Кальцеву.После безрезультатного пикета под зданием Запорожского горсовета несколько сотен активистов отправились к вырубленному скверу, где при поддержке представителей Национальных дружин снесли строительный забор.Отмечается, что между протестующими и охранниками произошла драка, в толпе применили слезоточивый газ.Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, не вмешивались в конфликт, а наблюдали со стороны.Кроме того, горожане перекрыли движение транспорта на Соборном проспекте, призывая других присоединиться к акции протеста.

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Новое Время Новое Время  ·  09.08.18, 21:34 В четверг, 9 августа, в Запорожье активисты разрушили забор, установленный по периметру опустошенного застройщиком сквера Яланского.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  09.08.18, 21:56 В Запорожье продолжается скандал с вырубкой сквера в центре города. В четверг, 9 августа, там произошли беспорядки. Активисты вышли на защиту деревьев, которые местный предприниматель спилил накануне.…
Телеграф Телеграф  ·  09.08.18, 22:26 В Запорожье протестующие снесли забор вокруг вырубленного сквера, на месте которого арендатор начал строительство ТЦ.
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В Запорожье жители с дракой снесли забор вокруг уничтоженного сквера

В Запорожье жители с дракой снесли забор вокруг уничтоженного сквера
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