В Запорожье жители с дракой снесли забор вокруг уничтоженного сквера

В четверг, 9 августа, в Запорожье активисты разрушили забор, установленный по периметру опустошенного застройщиком сквера Яланского.Местные жители выступают против строительства на месте сквера скандального ТРЦ компанией Ленд Девелопмент, принадлежащей депутату горсовета Владимиру Кальцеву.После безрезультатного пикета под зданием Запорожского горсовета несколько сотен активистов отправились к вырубленному скверу, где при поддержке представителей Национальных дружин снесли строительный забор.Отмечается, что между протестующими и охранниками произошла драка, в толпе применили слезоточивый газ.Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, не вмешивались в конфликт, а наблюдали со стороны.Кроме того, горожане перекрыли движение транспорта на Соборном проспекте, призывая других присоединиться к акции протеста.