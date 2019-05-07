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В Запорожской области подросток погиб из-за селфи

В Запорожской области подросток погиб из-за селфи (3 новости)

«В Васильевке, под Запорожьем, погиб 15-летний подросток.  Об этом сообщает Заноза. Как пишут пользователи группы «Типичная Васильевка», выпускник 9 класса…»

В Запорожской области погиб 15-летний подросток, который пытался сделать селфи на железнодорожном мосту. Об этом сообщает пресс-служба Приднестровской железной дороги.

О том, что на 1152 км перегона Таврийск - Плавни вблизи пути лежит тело подростка, 5 мая сообщил машинист пассажирского поезда. Выехав на место, правоохранители выяснили детали трагедии.

"Группа подростков решила сделать оригинальное селфи на металлическом железнодорожном мосту. Двое ребят по техническим лестницам взобрались наверх и попытались по балке перейти на другую сторону сооружения под несущим тросом контактной сети. Одному из подростков это удалось, другой - получил поражение электрическим током и упал на землю с семиметровой высоты. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка", - сказано в сообщении.

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Приднепровские железнодорожники призывали взрослых усилить контроль над детьми, а также объяснить несовершеннолетним, что пренебрегать правилами безопасности на железнодорожных объектах смертельно опасно.

Ранее в Житомирской области 10-летнего школьника ударило током на крыше электропоезда, когда он делал селфи. 

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Голос.UA Голос.UA  ·  07.05.19, 15:24 В Васильевке, под Запорожьем, погиб 15-летний подросток.  Об этом сообщает Заноза. Как пишут пользователи группы «Типичная Васильевка», выпускник 9 класса ходил с друзьями на рыбалку и по дороге решил…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  07.05.19, 17:05 В Запорожской области при попытке сделать селфи на металлическом железнодорожном мосту погиб 15-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе Приднепровской железной дороги. Инцидент произошел 5 мая…
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