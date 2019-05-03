Сегодня в 17:00

В Житомире полуторагодовалый ребенок выпал с 9 этажа и остался живой (4 новости) «В Житомире полуторагодовалый мальчик выпал с балкона на 9-м этаже и выжил»

В Житомире с балкона девятого этажа выпал полуторогодовалый ребенок. Он чудом выжил. О происшествии рассказали в пресс-службе полиции Житомирской области.

Инцидент произошел в четверг вечером, 2 мая. Маленький ребенок выпал с балкона девятого этажа в одном из местных семейных общежитий. Около 19:30 мальчик играл в коридоре общего пользования. На несколько минут он остался без присмотра взрослых, вышел на балкон и оттуда сорвался вниз.

Взрослые немедленно вызвали скорую медицинскую помощь, а те в свою очередь – вызвали патрульных полицейских. Мальчика немедленно госпитализировали в больницу.

При осмотре в больнице, выяснилось, что угрозы его жизни нет и на данный момент врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. У мальчика травмы разной степени тяжести.

Детский лагерь в Одессе, в котором сгорели дети, откроют снова

Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента и завели уголовное производство по факту происшествия.

"По данному факту Житомирским отделом полиции начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в пресс-службе полиции.

В Житомире маленький ребенок выпал с балкона девятого этажа (YouTube/Полиция Житомира)

Полицейские дали рекомендации о том, как избежать подобных ситуаций:

Не оставляйте детей наедине в комнате, если открыто окно.

Не ставьте возле окон мебель, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.

Установите замки, фиксаторы или блокирующие устройства, которые не допустят открытие окон детьми.

Не играйте с ребенком на подоконнике, не позволяйте ему сидеть на нем в любое время года.

По возможности, позаботьтесь о решетках на окнах.