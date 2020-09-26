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В Житомире тушат масштабный пожар на свалке

В Житомире тушат масштабный пожар на свалке (4 новости)

«В Житомире со вчерашнего дня тушат масштабный пожар на свалке бытовых отходов. Площадь горения уменьшили с 400 до 150 квадратных…»

В Житомире в субботу, 26 сентября, спасатели ГСЧС продолжают тушить пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Возгорание зафиксировали в минувшую пятницу, поздним вечером, и на момент прибытия пожарных огонь охватил 400 кв. м.

За ночь пожар удалось локализовать, и уже сегодня спасатели тушат остатки пожара на площади около 150 кв. м.

Пожарные ссылаются на объективные трудности в тушении этого пожара - это чрезмерно сухая погода и сильный ветер. Кроме того, тушение осложняется невозможностью подъезда техники и доступа личного состава к отдельным очагам пожара. 

"Специалисты ГСЧС постоянно заливают тление, однако процессы горения происходят внутри свалки на глубине 4 метров, а это делает невозможным доступ воды непосредственно к очагам горения", - отметили спасатели, которые все-таки занимаются проливкой свалки. Сейчас на горящей свалке бульдозером пытаются отгребать тлеющие очаги, а воду спасатели качают своей машиной из располоденного рядом водоема.

Ранее в Киеве произошел пожар в жилом квартале в Киево-Святошинском районе, горели новые квартиры. Возгорание произошло в комнате на верхнем этаже, после чего огонь перекинулся на соседние квартиры.

Спасатели обнаружили тело второй жертвы в сгоревшем двухэтажном доме в Харькове. Отметим, ранее стало известно, что в ходе тушения пожара сотрудники ГСЧС обнаружили тело погибшего.

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РБК Украина РБК Украина  ·  26.09.20, 15:27 В Житомире со вчерашнего дня тушат масштабный пожар на свалке бытовых отходов. Площадь горения уменьшили с 400 до 150 квадратных метров.Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Житомирской области.Указано,…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  26.09.20, 16:13 В Житомире произошел пожар на свалке бытовых отходов. Площадь горения удалось уменьшить с 400 до 150 квадратных метров, сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Житомирской обл. 25 сентября в 22.05 в Службу…
Канал 112 Канал 112  ·  26.09.20, 17:26 В Житомире со вчерашнего дня тушат масштабный пожар на свалке бытовых отходов, сообщает пресс-служба ГосЧС.  "Спасатели ликвидируют пожар на свалке площадью 400 кв. м", - говорится в сообщении. Указано,…
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